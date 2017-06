Harry Kane rettet England 2:2- Remis in Schottland

England und Schottland haben sich am Samstag in einem in der Schlussphase an Spannung nicht zu überbietenden Prestigeduell in der WM- Qualifikation 2:2 getrennt. Der erstmals als Kapitän aufgebotene Harry Kane rettete den "Three Lions" dabei in der 93. Minute noch einen Punktgewinn. Minuten zuvor hatte Leigh Griffiths die Partie mit zwei herrlichen Freistoßtoren (87., 90.) vermeintlich gedreht.