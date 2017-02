Harniks 12. Saisontor zu wenig für Hannover- Sieg

Österreichs Teamspieler Martin Harnik hat am Samstag sein bereits zwölftes Saisontor in der zweiten deutschen Bundesliga verbucht. Trotzdem musste sich der Tabellenzweite am Ende nach zweimaligem Rückstand nur mit einem 2:2 (1:2) im Heimspiel gegen Abstiegskandidat Arminia Bielefeld zufriedengeben, der damit vorerst die Relegationszone verließ und auf Platz 15 vorstieß.