Hard holt sich Supercup mit 32:24 gegen Fivers

Handball- Meister HC Hard hat sich zum Saisonauftakt in der heimischen Sporthalle am See im Supercup gegen Cupsieger Fivers Margareten keine Blöße gegeben und den ersten Titel der neuen Saison gesichert. Die Vorarlberger setzten sich am Samstag in diesem Prestigeduell letztlich klar 32:24 (15:11) durch und gewannen damit bei der sechsten Austragung dieses Bewerbs zum zweiten Mal den Titel.