Happy End für bestohlene schimpfende Berlinerin

"Du elendes Stück Scheiße, das mich heute Morgen (06.12.2016) gegen 7.40 Uhr in der U- Bahn Richtung Alexanderplatz beklaut hat", richtete sie ihre Worte in ihrem ersten Aushang an den Unbekannten. "Ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern. Es ist Nikolaus und du beklopptes Arschloch meinst, meine Weihnachten extra teuer machen zu müssen, indem du mir meine Ausweise und die Fahrkarte für den Dezember klaust."

Mit diesem Aushang hat die Spendenaktion ihren Ausgang genommen. Foto: notesofberlin.com

Zwar seien in der Brieftasche nur 30 Euro gewesen, die die Frau und ihre Kinder allerdings über die Woche bringen hätten sollen, doch allein 140 Euro für das Monatsticket seien nun "für die Tonne" gewesen. "Behalt die 30 Euro in Geld, aber gib mir die Papiere wieder", forderte sie den Dieb auf. Für den Fall, dass sie ihre Papiere zurückbekommen würde, lobte sie 30 Euro Finderlohn aus.

Was dann geschah, überraschte aber selbst die Frau, die Sabine heißt. Denn es meldeten sich laut dem Blog "Notes of Berlin" sogleich mehrere Menschen, die ihr helfen wollten. Inzwischen seien über 1300 Euro zusammengekommen - von denen Sabine aber nur 300 Euro behalten wolle. Dieser Betrag decke die Kosten für die Wiederbeschaffung ihrer gestohlenen Ausweise und Dokumente. Den Rest und auch das, was noch gespendet wird, will sie dem Bericht zufolge an eine Initiative für alleinerziehende Mütter in Berlin spenden.

Nun veröffentlichte Sabine diesen Brief, in dem sie sich überwältigt und dankbar zeigt. Foto: notesofberlin.com

In einem weiteren Brief bedankte sich Sabine auch bei den Helfern: "Liebe Berliner, ihr seid überwältigend. Ich bin sprachlos ob der vielen Angebote und eurer unfassbaren Anteilnahme." Sie hätten gezeigt, dass "es zwar einige Arschlöcher, aber sehr viel mehr tolle und warmherzige Menschen in Berlin gibt". "Berlin, ick liebe dir! Damit bin ich raus, eure Sabine", beendet sie den Brief.