Hansdotter rast auf Platz 1 ++ Truppe Sechste

Bernadette Schild Foto: GEPA

Für Slalom- Spezialistin Hansdotter, die bereits vor zwei Jahren in Flachau triumphiert hatte, war es der vierte Weltcup- Sieg ihrer Karriere. In der Gesamtwertung hält Spitzenreiterin Shiffrin nach 19 von 37 Rennen schon bei 1.008 Punkten. Die 21- jährige Slalom- Doppelweltmeisterin hat damit bereits 365 Punkte Vorsprung auf ihre erste Verfolgerin Lara Gut. Die Weltcup- Titelverteidigerin aus der Schweiz war bereits im ersten Lauf ausgeschieden.

Das Ergebnis:

1. Frida Hansdotter (SWE) 1:51,40 Minuten

2. Nina Löseth (NOR) +0,58 Sekunden

3. Wendy Holdener (SUI) +0,78

3. Mikaela Shiffrin (USA) +0,78

5. Veronika Velez- Zuzulova (SVK) +1,79

6. Katharina Truppe (AUT) +2,02

7. Bernadette Schild (AUT) +2,27

8. Christina Geiger (GER) +2,66

9. Emelie Wikström (SWE) +2,73

10. Sarka Strachova (CZE) +2,77

11. Ana Bucik (SLO) +2,82

12. Chiara Costazza (ITA) +2,84

13. Melanie Meillard (SUI) +3,01

14. Lena Dürr (GER) +3,17

15. Resi Stiegler (USA) +3,38

16. Manuela Mölgg (ITA) +3,44

17. Michelle Gisin (SUI) +3,51

18. Julia Grünwald (AUT) +3,63

19. Katharina Gallhuber (AUT) +3,64

20. Maren Wiesler (GER) +3,75

21. Denise Feierabend (SUI) +3,80

22. Erin Mielzynski (CAN) +3,88

23. Marina Wallner (GER) +3,93

24. Nevena Ignjatovic (SRB) +4,06

25. Nastasia Noens (FRA) +4,08

26. Kristine Gjelsten Haugen (NOR) +4,48

27. Marlene Schmotz (GER) +5,53

28. Jekaterina Tkatschenko (RUS) +5,95

29. Marusa Ferk (SLO) +7,14

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Ricarda Haaser (AUT), Katharina Huber (AUT), Stephanie Brunner (AUT), Lara Gut (SUI), Maren Skjöld (NOR), Petra Vlhova (SVK), Marie- Michele Gagnon (CAN), Adeline Baud Mugnier (FRA), Anne- Sophie Barthet (FRA), Anna Swenn- Larsson (SWE)

U.a. nicht für den zweiten Lauf qualifiziert: Chiara Mair (31./AUT), Katharina Liensberger (41./AUT)

Nicht am Start: Michaela Kirchgasser (AUT/Knieprobleme)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Irene Curtoni (ITA)

Der Stand im Gesamtweltcup:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1008 Punkte

2. Lara Gut (SUI) 643

3. Tessa Worley (FRA) 563

4. Sofia Goggia (ITA) 547

5. Ilka Stuhec (SLO) 539

6. Wendy Holdener (SUI) 515

7. Veronika Velez- Zuzulova (SVK) 435

8. Nina Löseth (NOR) 426

9. Petra Vlhova (SVK) 384

10. Tina Weirather (LIE) 367

11. Frida Hansdotter (SWE) 346

12. Sarka Strachova (CZE) 267

13. Viktoria Rebensburg (GER) 262

14. Michelle Gisin (SUI) 233

15. Bernadette Schild (AUT) 231

Weiters:

17. Michaela Kirchgasser (AUT) 221

23. Katharina Truppe (AUT) 184

26. Stephanie Brunner (AUT) 154

33. Cornelia Hütter (AUT) 131

38. Stephanie Venier (AUT) 123

44. Christine Scheyer (AUT) 106

45. Mirjam Puchner (AUT) 104

51. Nicole Schmidhofer (AUT) 92

53. Ricarda Haaser (AUT) 84

54. Ramona Siebenhofer (AUT) 82

62. Rosina Schneeberger (AUT) 51

68. Katharina Gallhuber (AUT) 35

71. Julia Grünwald (AUT) 32

76. Carmen Thalmann (AUT) 26

84. Katharina Liensberger (AUT) 15

87. Sabrina Maier (AUT) 12

91. Katharina Huber (AUT) 11

95. Elisabeth Görgl (AUT) 8

100. Anna Veith (AUT) 6

103. Eva- Maria Brem (AUT) 5

103. Stephanie Resch (AUT) 5

Der Stand im Slalom- Weltcup:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 560 Punkte

2. Veronika Velez- Zuzulova (SVK) 435

3. Wendy Holdener (SUI) 400

4. Frida Hansdotter (SWE) 322

5. Nina Löseth (NOR) 302

6. Petra Vlhova (SVK) 271

7. Sarka Strachova (CZE) 267

8. Bernadette Schild (AUT) 216

9. Maren Skjöld (NOR) 133

10. Katharina Truppe (AUT) 128

11. Ana Bucik (SLO) 124

12. Chiara Costazza (ITA) 121

13. Michelle Gisin (SUI) 117

14. Lena Dürr (GER) 114

15. Resi Stiegler (USA) 108

Weiters:

23. Michaela Kirchgasser (AUT) 69

31. Katharina Gallhuber (AUT) 35

32. Julia Grünwald (AUT) 32

33. Carmen Thalmann (AUT) 26

38. Ricarda Haaser (AUT) 15

38. Katharina Liensberger (AUT) 15

44. Katharina Huber (AUT) 11

44. Stephanie Brunner (AUT) 11