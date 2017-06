D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

13:48 Uhr: +SCHACH+

Hursky folgt Jungwirth als Verbandspräsident

Der 87- jährige Kurt Jungwirth ist am Sonntag nach 46 Jahren an der Spitze des Österreichischen Schachbunds (ÖSB) zurückgetreten. Nachfolger an der Spitze des ÖSB ist der Wiener Landtagsabgeordnete (SPÖ) und ehemalige Wiener Schachpräsident Christian Hursky.

Jungwirth erlebte in seiner Amtszeit zahlreiche historische Meilensteine wie das Kandidatenfinale 1980 in Velden, die Computer Schach Weltmeisterschaft 2003 in Graz und die Aufnahme des ÖSB als ordentliches Mitglied in die Bundessportorganisation und damit die Anerkennung als Sport 2005.

13:17 Uhr: +SKI ALPIN+

Hans Knauß baut 50 Wohnungen in Wien

Ex- Skistar Hans Knauß errichtet erneut ein Wohnhaus in Wien. Wie das Wirtschaftsmagazin "Gewinn" am Montag in einer Aussendung berichtete, baut das Immobilienunternehmen "C&P und Hans Knauß GmbH", an dem Knauß 15 Prozent hält, 50 Wohneinheiten in der Donaustadt. Der Baubeginn ist für 2018 geplant.

Foto: APA-Fotoservice / Schedl

10:16 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Blake schafft Sprint- Double in Jamaika

Yohan Blake hat bei den jamaikanischen Leichtathletik- Meisterschaften am Sonntag das Sprint- Double fixiert. Der zweifache Olympia- Zweite von 2012 ließ dem 100- m-Sieg einen Erfolg über 200 m in 19,97 Sekunden folgen. Der 27- Jährige blieb damit erstmals seit fünf Jahren unter der 20- Sekunden- Grenze. Den 100- m-Titel hatte sich der Ex- Weltmeister in 9,90 Sekunden gesichert.

Bei den US- Trials in Sacramento musste sich Sprint- Jungstar Christian Coleman über 200 m in 20,10 Sekunden mit dem zweiten Platz hinter dem weniger bekannten Ameer Webb (20,09) begnügen. Über 400 m Hürden der Frauen blieben erstmals in der Geschichte drei Läuferinnen unter 53 Sekunden. Olympiasiegerin Dalilah Muhammad gewann in der Jahresweltbestzeit von 52,64. Bei den Männern kam Rio- 2016- Gewinner Kerron Clement hingegen in 48,91 nur auf den siebenten Platz, weit hinter Sieger Eric Futch (48,18). Dank des ersten Platzes in der Diamond League ist er aber trotzdem bei der WM in London dabei.

10:01 Uhr: +TENNIS+

Thiem weiter Achter, Cilic neuer Sechster

Österreichs Nummer eins Dominic Thiem ist auch nach seinem Aus im Achtelfinale beim ATP- Turnier in Halle unverändert Nummer acht der ATP- Weltrangliste. An der Spitze liegt weiter der Brite Andy Murray vor dem Spanier Rafael Nadal. Der Kroate Marin Cilic verbesserte sich nach seiner Finalniederlage im Queen's Club in London auf Rang sechs. Auch bei den Damen gab es an der Spitze der WTA- Weltrangliste keine Veränderungen. Die Deutsche Angelique Kerber führt weiter mit 115 Punkten Vorsprung auf die Rumänin Simona Halep. Dahinter liegt die Tschechin Karolina Pliskova auf Platz drei. Barbara Haas ist als beste ÖTV- Spielerin unverändert 178.

Foto: AFP

09:47 Uhr: +GOLF+

US- Amerikaner Spieth holt im Stechen zehnten PGA- Titel

Mit einem Zauberschlag aus dem Sand ins fast zehn Meter entfernte Loch hat sich Golfer Jordan Spieth am Sonntag in Cromwell (Connecticut) im Stechen seinen zehnten Titel auf der PGA- Tour gesichert. Der 23- jährige US- Amerikaner setzte sich dank dieses Birdies im Play- off gegen seinen Landsmann Daniel Berger durch. Nach vier Runden hatten beide 268 Schläge (12 unter Par) aufgewiesen. "Ich weiß nicht, ob mir in meiner Karriere noch einmal so ein Schlag gelingen wird", sagte der Gewinner des Masters und der US Open von 2015. Spieth ist nach Tiger Woods der zweitjüngste Spieler seit 1945, der zehn PGA- Siege erreicht hat. Die frühere Nummer eins kletterte in der Weltrangliste von der sechsten an die dritte Stelle. Spitzenreiter ist weiterhin Dustin Johnson (USA) vor dem Japaner Hideki Matsuyama. Der Burgenländer Bernd Wiesberger verbesserte sich vor den am Donnerstag startenden Open de France um eine Position an die 29. Stelle.

Jordan Spieth Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

22:11 Uhr: +FUSSBALL+

Mario Balotelli verlängerte Vertrag bei Nizza

Mario Balotelli hat seinen Vertrag beim französischen Fußball- Erstligisten OGC Nizza verlängert. Das verlautete der Tabellendritte der abgelaufenen Ligue- 1-Saison ohne auf Details einzugehen. Laut Medienberichten soll der neue Kontrakt statt wie bisher bis 2018 bis 2019 Gültigkeit haben. Der 26- jährige Italiener ist bei Nizza auf dem Weg zu alter Stärke, er traf 2016/17 in 23 Ligaspielen 15 Mal.

Foto: AFP

18:21 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Nächster Sieg für Weißhaidinger

Nächster Sieg mit einer Topweite für Lukas Weißhaidinger: Österreichs Olympia- Sechster gewann bei der Team- EM in Tel Aviv den Diskus- Bewerb mit starken 65,66 m im dritten Versuch vor Andrius Gudzius (Litauen/65,21 m). In seinem sechsten Freiluft- Wettkampf dieser Saison war es bereits nach Las Palmas (65,73 m), Linz (65,35 m) und Dessau (64,67 m) sein vierter Sieg. Seine Saison- Bestmarke steht bei 66,52 m (dritter Platz in Halle), zudem wurde er Vierter bei der Diamond League in Shanghai mit 63,71 m. Weißhaidingers Sieg sollte auch dazu beitragen, dass sich Österreich in Tel Aviv den Klassenerhalt in der 2. Liga der Team- EM als Gesamtneunter mit 240,5 Punkten sicherte - einen Platz am Abstieg vorbei (10. Serbien 238,5).

Foto: GEPA

16:22 Uhr: +RADSPORT+

Mühlberger holte sich ÖM- Titel im Straßenrennen

Radprofi Gregor Mühlberger hat sich am Sonntag seinen ersten österreichischen Meistertitel im Straßenrennen gesichert. Der Niederösterreicher setzte sich in Grein an der Donau knapp vor seinem Bora- Teamkollegen Lukas Pöstlberger durch. Das Duo, das im Mai bereits beim Giro d'Italia aufgezeigt hatte, setzte sich im Finish in eindrucksvoller Manier von der Konkurrenz ab.

15:05 Uhr: +SEGELN+

Zajac/Matz dominieren bei Kieler Woche im Nacra 17

Die österreichischen Segler Thomas Zajac/Barbara Matz haben bei der traditionellen Kieler Woche die Nacra- 17- Klasse gewonnen. Das neu formierte OeSV- Duo verwies die Deutschen Jan Hauke Erichsen/Ann Kristin Wedemeyer am Ende deutlich auf Rang zwei. Bei der erst zweiten gemeinsamen Regatta feierten Zajac/Matz nicht weniger als acht Wettfahrtssiege.

"Die Kieler Woche zu gewinnen, ist einfach lässig", sagte der Olympia- Dritte Zajac. Der Kick- off für die Olympia- Kampagne für Tokio 2020 mit seiner neuen Partnerin sei "perfekt gelungen". In Kiel findet Anfang August auch die EM statt. Dort wollen Zajac/Matz mit einem neuen Boot, das über Tragflächen Auftrieb erhält ("Foiling") und in den nächsten Tagen eintreffen soll, ebenfalls vorne mitmischen.

14:43 Uhr: +FUSSBALL+

Zulj verlässt deutschen Zweitligisten Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth trennt sich von Robert Zulj. Der Spielmacher werde seinen auslaufenden Vertrag beim fränkischen Zweitligisten nicht verlängern, teilte der Verein am Sonntag mit. Der Österreicher war 2014 nach Fürth gekommen und hatte seitdem 85 Ligaspiele für die "Kleeblätter" absolviert. Beim 25- Jährigen überwiege "das Gefühl, dass ich eine neue Herausforderung eingehen sollte", sagte er. Wo er künftig spielt, war zunächst unklar.

14:20 Uhr: +TENNIS+

Federer triumphiert zum neunten Mal in Halle

Foto: AP

Mit einer Tennis- Gala der Extraklasse hat Roger Federer zum neunten Mal das Turnier in Halle in Westfalen gewonnen und Deutschlands Zukunftshoffnung Alexander Zverev eine beeindruckende Lehrstunde erteilt. Der 35- jährige Schweizer setzte sich am Sonntag im Endspiel in nur 52 Minuten mit 6:1, 6:3 durch und feierte damit eine perfekte Generalprobe für den Rasen- Klassiker in Wimbledon in einer Woche.

Zverev kassierte wie im Vorjahr im Finale eine Niederlage und bekam von seinem großen Idol eindrucksvoll die Grenzen aufgezeigt. Für den 20- Jährigen war es nach den Titeln in Montpellier, München und Rom die erste Endspiel- Niederlage in diesem Jahr.

Federer feierte dagegen seinen vierten Turniersieg 2017 nach den Australian Open, Indian Wells und Miami. Die langjährige Nummer eins der Welt kassierte 395.690 Euro für seinen Triumph. Noch wertvoller dürfte für ihn aber das Gefühl sein, bereit für sein Lieblingsturnier in London zu sein.

9:33 Uhr: +FUSSALL+

Getafe kehrt in Primera Division zurück

Getafe CF hat nach nur einem Jahr in der zweiten spanischen Liga die Rückkehr in die Primera Division geschafft. Der Klub aus Madrid gewann am Samstag das Play- off- Rückspiel gegen CD Teneriffa mit 3:1 und machte damit das 0:1 vom Hinspiel wett. Getafe ist nach Levante und Girona der dritte Aufsteiger.

8:59 Uhr: +FUSSBALL+

Schweinsteiger glänzt bei Chicago- Sieg

Foto: AP

Der deutsche Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat seinen Klub Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS zu einem klaren 4:0- Erfolg gegen Orlando City SC geführt. Der Ex- Bayern- Star bereitete die ersten beiden Tore von David Accam mustergültig vor. Chicago ist seit neun Spielen in Folge ungeschlagen und bleibt mit 34 Punkten dem Tabellenführer Toronto FC mit nur einem Zähler Rückstand auf den Fersen.

22:49 Uhr: +FUSSBALL+

Deutschland bei U21- EM im Halbfinale gegen England

Die vier großen europäischen Fußball- Nationen haben sich bei der U21- EM in Polen mit ihren Nachwuchsteams für das Halbfinale qualifiziert. Deutschland unterlag am Samstag im letzten Gruppenspiel zwar Italien mit 0:1, schaffte aber als bester Gruppenzweiter den Aufstieg und trifft nun am Dienstag auf England. Im zweiten Halbfinale spielen Favorit Spanien und Italien um den Finaleinzug.

19:52 Uhr: +FUSSBALL+

Altach gewinnt Europacup- Generalprobe

Der SCR Altach hat die Generalprobe für das Hinspiel in der ersten Qualifikationsrunde der Fußball- Europa- League gewonnen. Die Vorarlberger besiegten am Samstag in Henau den Schweizer Erstligisten St. Gallen mit 3:2. Altach steigt am kommenden Donnerstag mit dem Auswärtsspiel beim georgischen Vizemeister Tschichura Satschchere in die Saison ein.

18:58 Uhr: +HANDBALL+

Teamtorhüter Bauer wechselte zu französischem Aufsteiger

Der österreichische Handball- Teamtorhüter Thomas Bauer spielt in der kommenden Saison für den französischen Aufsteiger Massy Essonne HB. Der 31- Jährige wechselte innerhalb der französischen Liga von Pays aix Universite zum Klub aus der Hauptstadt und wird mit den Parisern um den Klassenerhalt kämpfen.

15:30 Uhr: +TENNIS+

Federer zum elften Mal im Halle- Finale

Roger Federer hat beim Tennis- Turnier in Halle zum elften Mal das Endspiel erreicht. Der 35- jährige Schweizer bezwang am Samstag im Halbfinale den Russen Karen Chatschanow mit 6:4,7:6 (5). Federer nutzte nach 1:25 Stunden seinen ersten Matchball und greift damit nach seinem neunten Titel beim mit 1,966 Millionen Euro dotierten Rasen- Event. Im Finale trifft Federer auf den Deutschen Jungstar Alexander Zverev, der im Halbfinale den Franzosen Richard Gasquet mit 4:6, 6:4, 6:3 bezwang.

Foto: AP

12:59 Uhr: +KANU+

Österreicher verpasste Finaleinzug bei Augsburg- Weltcup

Im Canadier- Einer der Damen und Kajak- Einer der Herren haben die Österreicher am Samstag beim Wildwasser- Slalom- Weltcup der Kanuten in Augsburg den Finaleinzug verpasst. Nadine Weratschnig landete an der 20. Stelle, Viktoria Wolffhardt wurde 28. unter 30 Halbfinalistinnen. Im Kajak- Halbfinale wurde es für Matthias Weger der 24. Platz, für Mario Leitner der 35. unter 40. Jeweils 10 stiegen auf.

12:34 Uhr: +FUSSBALL+

Pirvulescu wechselt nach Polen zu Wisla Plock

Paul Pirvulescu ist von Bundesligist St. Pölten zu Wisla Plock in die polnische Liga gewechselt. Der Rumäne unterschrieb einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Der 28- jährige Linksverteidiger absolvierte in der vergangenen Saison 20 Bundesligaspiele für die Niederösterreicher.