Hannover: Drei Weltkriegsbomben wurden entschärft

Es war eine der größten Evakuierungsaktionen in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg: Wegen einer Bombenentschärfung mussten am Sonntag rund 50.000 Menschen in Hannover ihre Wohnungen und Häuser in einem dicht besiedelten Gebiet verlassen. Bis zum Nachmittag wurden insgesamt drei Weltkriegsbomben gefunden und zwei davon sofort entschärft, wie die Feuerwehr mitteilte.