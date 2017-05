Hannover: Drei Weltkriegsbomben werden entschärft

Es ist eine der größten Evakuierungsaktionen in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg: Wegen einer Bombenentschärfung mussten am Sonntag rund 50.000 Menschen in Hannover ihre Wohnungen und Häuser in einem dicht besiedelten Gebiet verlassen, bevor am frühen Nachmittag mit dem Bergen und Entschärfen der Weltkriegsrelikte begonnen wurde.