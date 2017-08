Handy im Theater weg: Mann schießt ins Publikum

Der Verlust seines Handys in einem Theater in Johannesburg hat einen Mann so aufgebracht, dass er wahllos ins Publikum geschossen und dabei einen Menschen getötet hat. Wie die südafrikanische Polizei mitteilte, gab es bei dem Vorfall außer dem Todesopfer noch acht Verletzte. Der Schütze war am Montag noch flüchtig.