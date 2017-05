Handy explodiert: Bürokratie- Horror für Wienerin

Die Explosion ihres Smartphones wird für eine junge Wienerin zur Belastungsprobe. Weil ihr Samsung Galaxy S7 Edge Ende Februar mitten in der Nacht neben dem Bett in Flammen aufging, erlitt die 30- jährige Denise S. nicht nur eine leichte Rauchgasvergiftung und musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Auch die Bürokratie mit Hersteller, Mobilfunker und Versicherung geht der Angestellten an die Substanz.