Handfester Grünen- Streit über "Stammtisch- Politik"

Pilz hatte sich im Ö1- "Morgenjournal" für eine kantigere Politik der Grünen ausgesprochen und gefordert, dass diese in die Wirtshäuser an die Stammtische gehen. Das sei die Aussage eines einzelnen Abgeordneten und daraus sei keine Diskussion über Linkspopulismus bei den Grünen abzuleiten, so Glawischnig Dienstagmittag. "Es gibt einen Abgeordneten, der bei jeder unpassenden Gelegenheit seit Jahren dasselbe erzählt."

Das Rednerpult im Parlament ist seit 30 Jahren Pilz' "Stammtisch". Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Hauptdevise: Blaue Machtübernahme verhindern

Es gebe eine klare Ausrichtung der Grünen und das Ziel, eine "blaue Machtübernahme" zu verhindern. Die Wirtshaus- Forderungen von Pilz nannte Glawischnig "Rumreden": "Da spricht jemand, der vom Wahlkampf nichts mitbekommen hat." Pilz habe in der Van- der- Bellen- Kampagne "weder gespendet" noch sei er "in irgendeiner Weise sichtbar" gewesen.

Volksnähe à la Glawischnig: Zu Besuch auf einem Bio-Bauernhof Foto: APA/ROBERT JAEGER

Populismus- Keule

Seine Aussagen hält sie für "ziemlich verzichtbar": "Populismus hat dieses Land schon genug gesehen." Was Pilz zu seinem Vorstoß geritten haben könnte? - "Vielleicht ist ihm fad", so Glawischnig. Gespräche mit Pilz habe es bereits gegeben: "Wir haben unzählige Male diskutiert, die Sache ist erledigt." Die Partei sei auf Wachstum ausgerichtet und dass sie sich derzeit in der "erfolgreichsten Phase" befinde, bestätige den Weg.

