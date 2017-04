Handbremsen kaputt? Tesla ruft 53.000 Autos zurück

Im Zusammenhang mit der Rückrufaktion habe es laut Tesla keine Unfälle oder Verletzungen gegeben. Die Handbremsen müssten "sicherheitshalber ausgetauscht" werden. Die offizielle Rückruf- Mitteilung gehe in Kürze an die Kunden, hieß es am späten Donnerstagabend.

Foto: Tesla

Im vergangenen Jahr hatte Tesla in den USA 2700 Fahrzeuge des Model X in die Werkstätten zurückgerufen. Bei einem Unfall könnten Sitze in der dritten Reihe des Fahrzeugs unerwartet nach vorn rutschen, begründete das Unternehmen damals den Schritt.