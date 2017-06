Hammergruppe für ÖHB- Team bei EM 2018

Österreichs Nationalmannschaft der Herren ist bei der Handball- Europameisterschaft 2018 in Kroatien (12. bis 28. Jänner) in eine Hammergruppe gelost worden. Österreich trifft in der Gruppe B auf Weltmeister Frankreich, Vizeweltmeister Norwegen und Weißrussland. Das ergab die Auslosung am Freitag in Zagreb.