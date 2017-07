Hamilton verweigert Vettel den Handschlag

Interviewer Davide Valsecchi, ehemaliger GP2- Rennfahrer, hatte die beiden Streithähne von Baku in dezent überdrehter Manier dazu aufgefordert, einander die Hand zu reichen - ohne Erfolg. Hamilton zeigte sich völlig unbeeindruckt von der Idee Valsecchis und verließ die Rennbahn ohne eine Miene zu verziehen.

Gut möglich, dass Hamilton ohnehin schon geladen war - im Qualifying hatte er sich nach einem Fehler in der letzten Runde mit der drittschnellsten Zeit begnügen müssen. Die fünf aufgebrummten Strafplätze bedeuten, dass er das Rennen am Sonntag nur von Platz acht aus in Angriff nehmen wird. Vettel dagegen startet von Platz zwei aus. Es könnte also sehr wohl zu einem weiteren heißen Duell zwischen Vettel und Hamilton kommen. Ob es nach dem Rennen zum Handshake kommt, darf angezweifelt werden.