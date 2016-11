Hamilton triumphiert in Regen- Hölle von Sao Paulo!

Die Titelentscheidung in der Formel 1 fällt erst in zwei Wochen im letzten Saisonrennen in Abu Dhabi! WM- Spitzenreiter Nico Rosberg reichte am Sonntag in Brasilien Rang zwei nicht, weil sein Mercedes- Teamkollege Lewis Hamilton in der Regen- Hölle von Interlagos gewann. Rosberg führt vor dem Finale nur noch zwölf Punkte vor Hamilton.