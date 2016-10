Hamilton siegt vor Rosberg beim GP von Austin

Nach dem 18. von 21 WM- Läufen in dieser Saison hält Rosberg nun bei 331 Punkten, bei Hamilton sind es 305 - der Vorsprung des Deutschen reduzierte sich damit von 33 auf 26 Punkte. Der nächste Grand Prix findet bereits am Sonntag in einer Woche in Mexiko- Stadt statt.

Lewis Hamilton hat mit dem Sieg beim Großen Preis der USA am Sonntag in Austin weiter zu Alain Prost auf Platz zwei der ewigen Bestenliste nach Grand- Prix- Siegen aufgeschlossen. Er holte seinen 50. Rennerfolg in der Formel 1. Prost kommt auf 51. Spitzenreiter Michael Schumacher führt in dieser Bilanz unangefochten mit 91 Rennsiegen.