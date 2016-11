Hamilton schwänzte Weltmeister- Party von Rosberg

Bis in die frühen Morgenstunden feierte der 31- jährige Deutsche im hellblauen Hemd und mit grauer Baseball- Mütze so ausgelassen, dass er am Montagmorgen gleich drei Versuche brauchte, um ausgewählten Journalisten via Sprach- WhatsApp- Nachricht für die Zusammenarbeit in der abgelaufenen Saison zu danken.

Foto: AFP

Von den Rennfahrerkollegen sangen, tanzten, tranken und feierten fast alle mit: Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Pascal Wehrlein, Felipe Nasr und Marcus Ericsson. Auch die abtretenden Formel- 1-Stars Jenson Button sowie Felipe Massa gaben sich die Ehre und übernahmen in den frühen Morgenstunden gleich das DJ- Pult und legten zuerst den Queen- Klassiker "We Are The Champions" auf.

Foto: AP

Partygäste berichteten, dass Rosberg auch den von Ricciardo eingeführten "Shoey" (Trinken von Champagner aus einem Schuh) zum Besten geben musste. Dass Hamilton nicht unter den Gästen war, konnten alle Anwesenden verstehen. Der 31- jährige Brite soll gemäß "Daily Mail" ebenfalls in Abu Dhabi seine eigene Party organisiert haben. Mit dabei der Rapper Drake und Hotelerbin Paris Hilton, die das letzte Saisonrennen noch als Gast in der Ferrari- Box verfolgt hatte.