Hamilton: "Lücke zu Ferrari wird noch kleiner"

Lewis Hamilton geht auch nach seiner Ankunft in Bahrain von einem noch härteren Duell in der Wüste von Sakhir mit Sebastian Vettel aus. "Das tue ich definitiv", sagte der britische Dreifach- Champion am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum dritten Saisonrennen der Formel 1. "Ich denke, die Lücke zwischen uns und Ferrari wird an diesem Wochenende noch kleiner sein", betonte Mercedes- Star Hamilton.