Hamilton: "Ich hatte einfach keine echte Chance"

"Krone": Lewis, du hast nach Austin (siehe Video oben) ungewöhnlich entspannt gewirkt.

Lewis Hamilton: Ja, bin ich wirklich! Ich denke derzeit nicht so viel nach. Nur manchmal, wenn es wieder Probleme gibt. Es ist hart, die technischen Probleme zu schlucken.

"Krone": Wie sehr glaubst du noch daran, den Titel zu holen?

Hamilton: Ein weiter Weg, aber ich gebe nicht auf. Ich will auch in Mexiko von der Pole starten, in Brasilien habe ich auch noch nie gewonnen. Das sind meine nächsten Ziele. Alles in kleinen Schritten.

"Krone": Falls Nico den Titel holt, hat er ihn verdient?

Hamilton: Nico hat einfach einen besseren Lauf als ich mit der Standfestigkeit des Autos. Und er hat den Job gemacht, den er machen sollte. Ich hatte einfach keine echte Chance durch die Probleme.

"Krone": In Austin hast du noch gesagt, dass, wenn du verlierst, du es hinnehmen wirst wie ein Mann. Würdest du das wirklich so einfach wegstecken?

Hamilton: Was immer für mich bestimmt ist, ich werde es akzeptieren. Ich hatte bisher schon ein außergewöhnliches Leben - und ich glaube, da kommt noch viel mehr. Ich habe mich so entwickelt, dass ich schnell wieder weiterschalten kann. Ich freue mich schon darauf, am Ende des Jahres Ski fahren zu gehen - egal, was in den nächsten Wochen passiert.

"Krone": Du denkst jetzt schon ans Skifahren?

Hamilton: Ja, das werden sicher tolle Tage, wenn ich mit meiner Familie auf der Piste bin. Aber ich freue mich auch schon auf Weihnachten. Dieses Jahr war einfach ein sehr schwieriges für mich. Aber wie heißt es so schön: Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker

"Krone": In Austin hattest du mit deiner Hündin "Coco" ja ein bisschen Familie dabei

Hamilton: Ja, aber ich konnte so wenig schlafen. Sie schnarcht so furchtbar.

"Krone": Ernsthaft? Du kämpfst um die WM und erzählst hier, dass du wegen deines Hundes nicht schlafen kannst?

Hamilton: Was soll ich denn machen? Es wird auch immer schlimmer. In der Nacht muss ich sie öfters anschubsen, damit sie aufhört. Aber ich liebe sie halt einfach.

"Krone": Verfolgt dich die Formel 1 noch in den Träumen?

Hamilton: Nein, ich träume auch nie schlecht. Als ich klein war, hatte ich furchtbare Träume. Von großen Spinnen in meinem Bett. Ich bin dann auch oft schreiend aufgewacht. Gott sei Dank passiert mir das heute nicht mehr. Es ist witzig, aber ich träume nie von der Formel 1. Egal, was passiert…