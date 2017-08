Hamilton holt in Spa im 200. GP seinen 58. Sieg!

Was für eine Gala- Vorstellung von Lewis Hamilton! Ohne jeglichen Hauch von Unsicherheit feierte der Brite beim berühmt- berüchtigten Grand Prix von Belgien in Spa- Francorchamps einen souveränen Start- Ziel- Erfolg! Mit seinem bereits 58. Sieg in seinem 200. Karriere- Rennen verkürzte der Silberpfeil- Pilot den Rückstand in der Fahrer- WM- Wertung auf den da führenden Sebastian Vettel auf sieben Punkte. Im Rennen hing das Ferrari- Ass zwar praktisch über die gesamte Distanz im Nacken Hamiltons, ernsthafte Chance auf Platz eins hatte er aber nie. Das Siegespodest komplettierte Red Bulls Daniel Ricciardo (AUS).