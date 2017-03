Hamilton: "Ferrari blufft, die sind schneller!"

Klar, in der Formel 1 gibt es immer einen, der meckert. Fakt ist: Nach acht Testtagen beeindrucken die neuen Autos mit ihren revolutionären Aero- Paketen durch extrem hohe Kurvengeschwindigkeiten und ihr bulliges, aggressives Erscheinungsbild. Vielleicht mag die Haifischflosse dem einen oder anderen Ästheten nicht ganz in den motorsportlichen Kram passen, aber der Großteil der Fans darf sich ab 26. März im Albert Park von Melbourne auf eine tolle Saison freuen, in der die Piloten wieder zu echten Helden werden. Auch wenn man am Soundknopf, der von so manchem kritisiert wird, noch etwas drehen könnte ...