Hamilton entscheidet Qualifying- Krimi für sich

Vizeweltmeister Lewis Hamilton hat am Samstag im Qualifying für den Formel- 1-Grand- Prix von Spanien in Montmelo bei Barcelona mit 1:19,149 Minuten Bestzeit erzielt. Damit startet der 32- jährige Brite am Sonntag (14 Uhr/live im sportkrone.at- Ticker) zum 64. Mal in seiner Karriere von der Pole Position. Knapp hinter dem Mercedes- Star landete der deutsche WM- Leader Sebastian Vettel (+0,051 Sek.) im Ferrari auf Platz zwei. Valtteri Bottas (Mercedes/0,224), der zuletzt in Sotschi gewinnen konnnte (Highlights oben im Video), und dessen finnischer Landsmann Kimi Räikkönen (Ferrari/0,290) folgten auf den Rängen drei und vier.