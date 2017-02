Hamburger Miniatur- Wunderland mauert Las Vegas ein

"Liebe Freunde aus Amerika, bitte mauert Euch nicht ein… Eure Freunde aus dem Wunderland", ist auf der Facebook- Seite der bei Touristen beliebten Modelleisenbahnanlage in der Hamburger Speicherstadt zu lesen. Dazu Bilder des Nachbaus der Glitzerwelt von Las Vegas, die seit Montag von einer grauen Mauer aus Beton und Stacheldraht umgeben ist.

An der Außenseite der Mauer die Botschaft: "Let The World Be Great Again" in Anspielung auf Trumps Slogan "Make America Great Again". In den nächsten Tagen soll die Mauer durch weitere kreative Botschaften und Bilder ergänzt werden. Vorschläge von Besuchern werden dabei gerne angenommen.

Betreiber: "Haben Meinung und die halten wir nicht zurück"

"Wir haben eine Meinung und die halten wir nicht zurück. Dabei steht das Projekt ganz unter dem Motto Satire!", begründete Wunderland- Chef Frederik Braun die Aktion gegenüber der "Bild"- Zeitung. Die eindeutige Botschaft hinter der Aktion: "Wir wünschen uns, dass auch in Zukunft keine Mauer zwischen Amerika und der Welt ist."

Foto: facebook.com/Miniatur Wunderland

Braun betreibt die Anlage gemeinsam mit seinem Bruder Gerrit. "Wir greifen Zeitgeschichte auf und wollen der Welt einen Spiegel vorhalten", so das Brüderpaar. Jeder solle sich dabei denken, was er möchte - "wir stehen nicht auf einer Seite der Mauer und wollen niemanden verletzen."

Aktion sorgt für Diskussion im Netz

Im Netz weckte die Aktion jedenfalls reges Interesse. Binnen weniger als 24 Stunden wurde das betreffende Post auf Facebook knapp 12.000 angeklickt und mehrere tausend Mal geteilt. Dabei zeigen die Reaktion, dass nicht alle über den Anti- Trump- Protest erfreut sind. Das Wunderland sei ein Ort, an dem man das politische Tagesgeschehen vergessen können sollte, beschwerten sich die einen. Darunter auch einige der zahlreichen Fans der Modellbauanlage aus Amerika, die etwa schreiben: "Ich liebe euch Leute, aber bitte haltet doch Politik aus eurem wunderbaren Projekt heraus."

Foto: facebook.com/Miniatur Wunderland

"Klasse Idee!", konterte die Gegenseite. "Wer die Welt in Miniatur nachbildet, darf auch auf die Schattenseiten hinweisen. Ich sehe es als klare Botschaft der Menschlichkeit! Wenn es um klare Unmenschlichkeit geht muss man Stellung beziehen! Danke hierfür! Ihr habt meinen vollen Respekt!!!", freut sich ein Facebook- User über die Aktion.