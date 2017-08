Halleluja! Falsche Nonnen wollten Bank ausrauben

Die falschen Glaubensschwestern stürmten eine Bank in Tannersville im US- Bundesstaat Pennsylvania, eine von ihnen zog eine Pistole und bedrohte damit die Bankangestellten. Sie forderten Bargeld.

Da die Polizei jedoch rasch am Tatort war, musste das Duo ohne Beute flüchten. Weder Mitarbeiter der Bank noch Kunden wurden verletzt.

Das FBI veröffentlichte nun Fahndungsbilder aus der Überwachungskamera, um den Maskierten auf die Schliche zu kommen.

Räuber immer wieder auffällig verkleidet

Überfälle mit Verkleidungen sind in den USA keine Seltenheit. Die Täter dürften sich durch den Hollywoodstreifen "The Town - Stadt ohne Gnade" inspirieren lassen. In dem Spielfilm tragen die Gangster ebenfalls Masken, sind unter anderm als Polizisten oder als Nonnen verkleidet.

Auch in Österreich kam es heuer in der Faschingszeit zu einem Überfall mit einem eigenwillig Maskierten: Bei der Tat im steirischen Gleisdorf trug der Räuber eine Opa- Maske.