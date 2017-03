Haiders Erben: Alle vier Angeklagten schuldig

Die Urteile im Detail: Ex- Wahlkampfmanager Stefan Petzner: zehn Monate bedingt wegen Untreue; Alt- Landeshauptmann Gerhard Dörfler: 15.000 Euro und acht Monate bedingt wegen versuchter Vorteilsnahme und Untreue; Ex- Landeshauptmannstellvertreter Uwe Scheuch: 22.000 Euro Geldstrafe wegen Untreue; Ex- Landesrat Harald Dobernig: vier Monate bedingt wegen Untreue. Gesamtschaden laut Richter Christian Liebhauser- Karl: 219.000 Euro.

Dörfler hatte sich zuletzt der Vorteilsnahme schuldig bekannt. Er hatte 2004 bei einem Straßenbauprojekt bei der Firma, die den Zuschlag erhalten hatte, ein Sponsoring für Verkehrssicherheitsprojekte gefordert . Während des Prozesses weitete der Staatsanwalt nach belastenden Aussagen von Landesbeamten die Anklage gegen Dörfler auf Untreue betreffend seiner gesamten Amtszeit als Straßenbaureferent aus. Dieser Vorwurf wird in einem eigenen Verfahren abgehandelt, Tausende Bauakten müssen überprüft werden.