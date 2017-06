Haider- Maurer kehrt auf große Bühne zurück

"Ich fühle mich körperlich bereit, um wieder große Turniere zu spielen. Ich freue mich riesig auf Wimbledon und auch darauf, Spieler und Coaches zu treffen, von denen sich einige während meiner Auszeit immer wieder erkundigt haben, wie es mir geht", erklärte Haider- Maurer. Er litt an einem Faszien- Einriss und einer damit verbundenen Entzündung im Bereich der rechten Ferse. Diese wurde im Juli 2016 operativ behandelt.

Bei den drei im Juni von ihm bestrittenen Challengern überstand Haider- Maurer vergangene Woche in Todi in Italien aus der Qualifikation heraus die erste Runde und hat mit den damit gewonnenen neun Punkten mit Platz 1.025 wieder ein ATP- Ranking. Sein "protected ranking" möchte der Wien- Finalist 2010 heuer noch zumindest bei den Sandplatz- Turnieren im Juli in Umag und Hamburg sowie bei den US Open nutzen.

Darüberhinaus hofft der Waldviertler, über seine Punkte bald wieder in Challenger zu kommen. Sein Ranking an sich sei ihm aber vorerst weniger bedeutend. "Für mich ist es in der derzeitigen Phase vor allem wichtig, Matchpraxis zu sammeln, damit auch wieder die Schläge mit einer gewissen Selbstverständlichkeit funktionieren", wurde der ehemalige Weltranglisten- 47. in einer Aussendung zitiert.

Foto: GEPA picture

Im Training gut funktionierende Schläge will der Wahl- Innsbrucker nun ins Match umsetzen. Unterstützt wird er von seinem Coach Daniel Huber und Physiotherapeut Stefan Mair. Speziell dessen Anwesenheit ist Haider- Maurer wichtig: "Stefan hat mich während meiner Verletzungspause fast täglich behandelt, er kennt meinen Körper in- und auswendig. Speziell auf Rasen sind die Belastungen groß."

Seine Verletzungspause hat Haider- Maurer auch gedanklich hinter sich gelassen. "Es ist sehr hart, wenn du dich fünf Monate nur auf Krücken fortbewegen kannst. Ich habe zehn Kilo zugenommen, weil ich rein gar nichts machen konnte. Jetzt ist mein Blick nur noch nach vorne gerichtet." Seinen Auftaktgegner erfährt "AHM" am Freitag. Im Wimbledon hat er bisher zweimal Runde zwei erreicht, 2011 und 2014.