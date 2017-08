D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

16:55 Uhr: +MOTORSPORT+

BMW- Dreifachsieg bei DTM- Comeback in Zandvoort - Auer 15.

BMW ist im ersten DTM- Rennen nach der Sommerpause in Zandvoort ein Dreifacherfolg gelungen. Ex- Formel- 1-Fahrer Timo Glock gewann am Samstag aus der Pole. Audi- Pilot Rene Rast genügte Platz neun, um die Gesamtführung zu übernehmen. Der nach verpatzter Quali weit hinten gestartete Österreicher Lucas Auer (Mercedes) blieb als 15. punktlos, ist aber weiter Gesamt- Dritter. Rennen zwei folgt Sonntag.

16:43 Uhr: +TENNIS+

Andreas Haider- Maurer im Finale von Meerbusch

Beim ATP- Challenger im deutschen Meerbusch steht Andreas Haider- Maurer im Finale. Im Semifinale besiegte der Niederösterreicher den Ägypter Karim- Mohamed Maamoun in drei Sätzen mit 6:4, 6:7(3), 6:3. Im Endspiel, bei dem es um eine Gewinnsumme von 43.000 Euro geht, trifft Haider- Maurer morgen um 13 Uhr auf den Sieger des rein spanischen Semifinals zwischen Ricardo Ojeda Lara und Nicola Kuhn.

Foto: GEPA



16:36 Uhr: +KLETTERN+

Schubert klettert bei Boulder- EM zu Kombi- Silber

Sportkletterer Jakob Schubert hat bei den Boulder- Europameisterschaften in München eine Silbermedaille gewonnen. Nach Rang fünf im Boulder- Einzelbewerb wurde der Tiroler am Samstag in der EM- Kombinationswertung aus Vorstieg, Speed und Bouldern Zweiter hinter Jan Hojer, der seinen Boulder- Titel erfolgreich verteidigte. Sein Landsmann Alexander Megos und Anze Peharc (SLO) holten Silber und Bronze.

13:07 Uhr: +TRABEN+

Mayr bei WM der Berufstrabfahrer nur auf Platz neun

Der Salzburger Gerhard Mayr hat die in Kanada ausgetragene WM der Berufstrabfahrer auf dem neunten Platz beendet. Österreichs Champion hielt nur an den ersten beiden Renntagen in Alberta und Ontario mit, insgesamt standen 22 Läufe in fünf Städten auf dem Programm. Der Sieg ging an Lokalmatador James MacDonald (CAN) vor Mika Forss (FIN) und Marcus Miller (USA).

10:43 Uhr: +FUSSBALL+

Red Bull Salzburg verpflichtet Romano Schmid

Jetzt ist es offiziell: Der Wechsel von Talent Romano Schmid von Sturm Graz zu Red Bull Salzburg ist beschlossenen Sache. Der 17- jährige Steirer unterschrieb beim Meister einen Vertrag bis 2020. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Romano eines der größten Talente des österreichischen Fußballs von unserem sportlich erfolgreichen und innovativen Weg begeistern konnten", sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Schmid kam bei Sturm Graz in der laufenden Saison zu fünf Pflichtspieleinsätzen in Europacup, Meisterschaft und Cup und erzielte einen Treffer. In Salzburg wird er in den kommenden Monaten beim FC Liefering zum Einsatz kommen. "Er wird dort die Möglichkeit erhalten, unser Spielsystem zu verinnerlichen. Romano ist ein technisch sehr guter Fußballer, der viele Qualitäten für unsere Art Fußball zu spielen mitbringt", meinte Freund.

Foto: GEPA

"Wir wünschen Romano alles Gute auf seinem weiteren Karriereweg", teilte Sturm Graz mit. Sportdirektor Günter Kreissl hatte kürzlich hervorgehoben, dass er den Wechsel bedauere. "Für seine Weiterentwicklung wäre es besser, bei uns zu bleiben. Wir haben ihm im Mittelfeld einen Platz frei gehalten. Ich bin zwar enttäuscht, aber nicht böse."

Der Transfer ist möglich, weil Schmid einen Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt. Laut Kreissl habe der ursprüngliche Vertrag, den Schmid im Jänner 2016 unterschrieben hatte, aufgrund einiger Formalfehler neu aufgesetzt werden müssen. "Ich habe den Vertrag kurz nach meinem Amtsantritt (1. Mai 2016, Anm.) rechtlich prüfen lassen und dann einen neuen Vertrag aufgesetzt." In diesen haben die Berater von Schmid erfolgreich besagte Ausstiegsklausel hineinreklamiert.

10:17 Uhr: +KLETTERN+

Sterrer und Pilz erreichen EM- Finale im Boulder

Die Sportkletterinnen Franziska Sterrer und Jessica Pilz haben die Qualifikation bei den Boulder- Europameisterschaften in München erfolgreich überstanden. Sterrer zog als Fünfte, Pilz als 19. in das Finale am (heutigen) Samstag ein. Pilz wahrte sich damit auch ihre Chancen in der Kombinationswertung. Gleichzeitig mit dem EM- Finale geht das Weltcup- Halbfinale in Szene.

Die Damen- Qualifikation begann am Freitag um 16.30 und zog sich nicht nur wegen des großen Teilnehmerfeldes, sondern auch wegen eines Gewitters noch zusätzlich bis Mitternacht in die Länge. Pilz war auch von der Regenpause betroffen. "Es wäre vielleicht mehr möglich gewesen, aber weil ich mich aufgrund der Verletzung nicht viel vorbereiten konnte, bin ich recht zufrieden. Mal schauen, was heute geht," sagte die Kombi- Titelverteidigerin, die wegen ihrer Fußblessur mit gedämpften Erwartungen an den Start gegangen war.

Katharina Posch verletzte sich bei einem Sturz am Arm und muste aufgeben, Berit Schwaiger, Katharina Saurwein, Anna Stöhr, Johanna Färber und Hannah Schubert verpassten den Aufstieg.

22:23 Uhr: +RALLYE+

Este Tänak führt bei WM- Lauf in Deutschland

Bei der WM- Rallye Deutschland führt nach zwei von vier Etappen der Este Ott Tänak (Ford) 5,7 Sekunden vor dem Norweger Andreas Mikkelsen (Citroen). Die in der Fahrer- WM nach neun Läufen gleichauf führenden Thierry Neuville (Hyundai) und Sebastien Ogier (Ford) folgen auf den Plätzen drei und vier.

21:43 Uhr: +HOCKEY+

ÖHV- Präsident Kapounek zum Vize- Präsidenten der EHF gewählt

Der langjährige Präsident des Österreichischen Hockeyverbandes (ÖHV), Walter Kapounek, ist am Freitag zum Vize- Präsidenten des Europäischen Verbandes (EHF) gewählt worden. "Ich freue mich natürlich außerordentlich, dass die EHF und damit alle Mitgliederstaaten des europäischen Hockeys mir das Vertrauen schenken", sagte Kapounek, der für die nächsten vier Jahre im Amt sein wird.

21:10 Uhr: +FUSSBALL

Davinson Sanchez erster Neuzugang bei Tottenham

Der kolumbianische Verteidiger Davinson Sanchez wechselt für eine Ablösesumme von 40 bis 42 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Tottenham Hotspur in die englische Premier League. Der 21- Jährige war erst vor einem Jahr zum Europa- League- Finalisten gestoßen und hat in 46 Spielen sieben Tore geschossen. Sanchez ist der erste Neuzugang bei Tottenham in diesem Sommer.

21:02 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Weltmeister Vetter warf Speer in Thum auf 93,88 m

Johannes Vetter ist erneut ein weiter Wurf gelungen. Knapp eine Woche nach dem Goldmedaillengewinn bei den Leichtathletik- Weltmeisterschaften in London erzielte der deutsche Speerwerfer beim Meeting in Thum (Sachsen) 93,88 m und setzte sich vor Landsmann und Olympiasieger Thomas Röhler (86,21 m) durch. Es ist die drittbeste Weite des Jahres nach den 94,44 von Vetter in Luzern und den 93,90 von Röhler in Doha.

20:34 Uhr: +BASKETBALL+

BC Vienna engagiert neue Spieler

Der BC Vienna hat das Engagement neuer Spieler für die kommende Basketball- Bundesliga bekannt gegeben. Neben dem neuen Point Guard Dequon Miller (zuletzt bei Missouri State "Athlet des Jahres") sind dies dessen ebenfalls aus dem US- College- Basketball kommender US- Landsmann Andre Pierce sowie die beiden aus dem Ausland zurückgekehrten Talente Peter Gvero und Stefan Stanojlovic.

19:19 Uhr: +UNIVERSIADE+

41 Österreicher sind bei Universiade in Taipeh am Start

Österreich ist bei der Sommer- Universiade in Taipeh mit 41 Aktiven in den Sportarten Badminton, Fechten, Golf, Judo, Turnen, Leichtathletik, Rollsport, Schwimmen, Tennis und Tischtennis vertreten. Die Welt- Studentensportspiele werden am Samstag eröffnet und laufen bis 30. August. Vor zwei Jahren in Gwangju (Südkorea) blieb Österreich ohne Medaille. Zu den prominentesten österreichischen Teilnehmern zählen die Leichtathleten Stephanie Bendrat, Verena Preiner und Andreas Vojta, Fechterin Olivia Wohlgemuth, die Schwimmer Claudia Hufnagl, Bernhard Reitshammer und Johannes Dietrich, Badmintonspielerin Elisabeth Baldauf und die Turner Jasmin Mader und Alexander Benda.

18:56 Uhr: +TENNIS+

Ex- Gewinnerin Stosur sagt für US Open ab

Samantha Stosur hat für die Tennis- US- Open abgesagt. Die 33- jährige Australierin und aktuelle Weltranglisten- 43. kann wegen einer Stressfraktur an der rechten Hand nicht beim vierten und letzten Grand- Slam- Turnier der Saison antreten. Die US Open beginnen am 28. August, Stosur hat 2011 den Titel in New York gewonnen. Für Stosur rückt die Deutsche Annika Beck ins Hauptfeld auf.

18:31 Uhr: +FUSSBALL+

Matuidi- Wechsel von Paris zu Juventus offiziell bestätigt

Juventus Turin hat am Freitag die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Blaise Matuidi bestätigt. Wie der italienische Rekordmeister auf seiner Webseite bekannt gab, wechselte der 30- jährige Mittelfeldspieler für eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro von Paris St. Germain zur "Alten Dame". Weitere 10,5 Millionen Euro könnten, abhängig von den Einsatzzeiten Matuidis, fällig werden.

17:45 Uhr: +KANU+

Bronze für Österreichs Kajak- Herrenteam bei U23- EM

Österreichs Kajak- Herrenteam mit Mario Leitner, Felix Oschmautz und Matthias Weger hat am Freitag bei der U23- EM im Kanu- Wildwasser- Slalom in Hohenlimburg (Deutschland) die Bronzemedaille gewonnen. Auf Sieger Frankreich fehlten 2,42 Sekunden, Silber ging an Slowenien.

17:24 Uhr: +FREESTYLE+

Britischer Springer Wallace im Training schwer verletzt

Der britische Ski- Freestyler Lloyd Wallace hat sich bei einem Sturz auf einer Trainingsschanze in der Schweiz schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der 22- jährige Junioren- WM- Dritte von 2015 kam beim Anlauf zu Fall und wurde nach der Erstbehandlung mit dem Rettungshelikopter in die Uniklinik Zürich geflogen. Das große Ziel von Wallace war die Olympia- Teilnahme 2018.

16:23 Uhr: +FUSSBALL+

Tekpetey für ein Jahr leihweise von Schalke 04 zum SCR Altach

Bundesligist SCR Altach hat am Freitag die Verpflichtung von Bernard Tekpetey komplettiert. Der 19- jährige Angreifer kommt leihweise für ein Jahr vom FC Schalke 04, bestätigte der Verein in einer Aussendung. "Ich bin sehr froh, dass ich mit dem SCR Altach einen Klub gefunden habe, bei dem ich meinen nächsten Karriereschritt machen kann", so der Ghanaer.

"Der Club hat zuletzt gezeigt, dass er eine gute Adresse für junge Spieler ist", lobte Tekpetey seine neue fußballerische Wahlheimat. "Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir uns die Dienste von Bernard Tekpetey für eine Saison sichern konnten. Er wird unser Offensivspiel weiter verstärken und in Altach seine nächsten Entwicklungsschritte machen können", sagte Altachs Sport- Geschäftsführer Georg Zellhofer.

Foto: GEPA



15:51 Uhr: +MOUNTAINBIKE+

Zwei Medaillen für Österreich bei Jugend- Heim- EM

Österreichs Nachwuchs- Mountainbiker haben bei den Heim- Europameisterschaften in Graz- Stattegg zwei Medaillen gewonnen. In der U15- Altersklasse krönte sich Katharina Sadnik zur Europameisterin. Tamara Wiedmann holte in der U17- Wertung die Silbermedaille. Sie musste sich nur der Britin Harriet Harnden geschlagen geben.

15:27 Uhr: +KLETTERN+

Schubert im Finale der Boulder- EM

Der Österreicher Jakob Schubert hat am Freitag bei den Boulder- Europameisterschaften in München als Sieger der Qualifikation den Finaleinzug fixiert. Der Tiroler gewann ex aequo mit dem Russen Alexej Rubzow. In der Weltcup- Wertung belegte Schubert Rang sieben. In München geht es für die Kletterer nicht nur um Medaillen und Weltcuppunkte im Bouldern, sondern auch um Kombinations- Edelmetall. Nach Vorstieg und Speed führt Jakob Schubert die Wertung an. Bei den Damen geht Jessica Pilz als Dritte in die finale Teildisziplin. Die Boulder- Qualifikation der Damen beginnt erst um 17 Uhr.

14:32 Uhr: +FUSSBALL+

Frauen als vierte Offizielle bei U17- WM im Einsatz

Der Weltverband FIFA setzt bei der U17- WM erstmals bei einem Männer- Turnier auf Frauen als vierte Offizielle. Sieben weibliche Unparteiische werden bei der Endrunde vom 6. bis 28. Oktober in Indien an der Seitenlinie zum Einsatz kommen, wie die FIFA am Freitag mitteilte. Nominiert wurden Ri Hyang Ok aus Nordkorea, Gladys Lengwe aus Sambia, die Kanadierin Carol Anne Chenard, Claudia Umpierrez aus Uruguay, die Neuseeländerin Anna- Marie Keighley, die Ukrainerin Kateryna Monzul und Esther Staubli aus der Schweiz.

13:44 Uhr: +FUSSBALL+

Ehemaliger Barca- Goalie Valdes verkündet Karriereende

Jetzt ist es offiziell. Victor Valdes beendet mit 35 Jahren seine Karriere. Valdes stand von 2003 bis 2014 für den FC Barcelona zwischen den Pfosten. Mit den Katalanen gewann er unter anderem drei mal die Champions League. Zuletzt war der Spanier in England aktiv. Nach einem Engagement bei Manchester United, spielte Valdes zuletzt für den FC Middlesbrough. Nun gründet der Weltmeister von 2010 eine eigene TV- Produktionsfirma.

Foto: GEPA

13:39 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Dreispringerin Pjatych für vier Jahre gesperrt

Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne hat die russische Dreispringerin Anna Pjatych "wegen Vergehen gegen die Anti- Doping- Richtlinien" für vier Jahre gesperrt. Die Sperre läuft rückwirkend ab dem 16. Dezember 2016, als die WM- Dritte von 2005 und 2009 provisorisch gesperrt wurde. Der CAS sieht es als erwiesen an, dass die 36- Jährige das verbotene anabole Steroid Turinabol benutzte.

11:42 Uhr: +FUSSBALL+

Geldstrafen für Legia Warschau, Apollon und Aberdeen

Die UEFA hat am Freitag Geldstrafen für drei Klubs ausgesprochen. Legia Warschau muss 35.000 Euro für ein in der Champions- League- Qualifikation gegen Astana präsentiertes "unerlaubtes" Transparent bezahlen, auf dem an den Warschauer Aufstand gegen die Nazis 1944 erinnert wurde.

Ausschreitungen beim Europa- League- Quali- Match zwischen Apollon Limassol und Aberdeen kosten die Zyprioten 27.500 Euro und die Schotten 10.000 Euro. Über mögliche Strafen nach den Vorfällen am Donnerstag beim Match Everton - Hajduk Split, das wegen Fehlverhaltens kroatischer Fans einige Minuten unterbrochen war, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

10:07 Uhr: +RADSPORT+

Neuseeländischer Ruder- Olympiasieger Bond startet bei WM

Der zweifache Ruder- Olympiasieger Hamish Bond wird für Neuseelands Rad- Auswahl bei den Straßen- Weltmeisterschaften in Norwegen starten. Wie der neuseeländische Rad- Verband am Freitag mitteilte, wird Bond bei den Titelkämpfen vom 16. bis 24. September in Bergen das Einzelzeitfahren bestreiten.

Der 31- Jährige war achtmal Ruder- Weltmeister und holte mit seinem langjährigen Partner Eric Murray sechsmal in Serie den WM- Titel im Zweier ohne Steuermann. Murray erklärte nach den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro im Vorjahr seinen Rücktritt vom Rudersport. Dort hatten beide wie schon 2012 in London Gold gewonnen. Bond konzentriert sich seitdem voll auf den Radsport.

09:38 Uhr: +BASKETBALL+

Basketball- Star Durant verzichtet auf möglichen Besuch im Weißen Haus

Superstar Kevin Durant hat einen möglichen Besuch im Weißen Haus nach dem Titelgewinn seines NBA- Teams abgelehnt - aus Protest gegen US- Präsident Donald Trump. Der wertvollste Spieler (MVP) der diesjährigen Finalserie sagte dem US- Sportsender "ESPN", er werde die Golden State Warriors nicht nach Washington begleiten, falls das Meisterteam eine Einladung von Trumps Büro erhalten sollte.

"Nein, das werde ich nicht machen", betonte Durant. "Ich habe keinen Respekt für die Person, die aktuell im Amt ist. Das ist meine persönliche Entscheidung, aber wenn ich meine Teamkollegen richtig einschätze, stimmen sie mit mir überein." Der 28- jährige Afroamerikaner wies auch darauf hin, dass Trump auch eine entscheidende Rolle dabei spiele, dass rassistische Tendenzen in der Öffentlichkeit zunehmen. "Seit dem Präsidentschaftswahlkampf ist unser Land gespalten, das ist kein Zufall", erklärte Durant.

Foto: GEPA pictures

8:24 Uhr: +RINGEN+

Österreichs Team mit sechs Aktiven zur Paris- WM

Mit sechs Athleten wird der Österreichische Ringsportverband (ÖRSV) ab Montag an den Weltmeisterschaften in Paris teilnehmen. Im griechisch- römischen Stil setzt Bundestrainer Jenö Bodi auf den zweifachen Olympia Teilnehmer Amer Hrustanovic, Daniel Gastl, Michael Wagner und Benedikt Puffer. Freistil- Bundestrainer Lubos Cikel nominierte Amirkhan Visalimov für die Titelkämpfe.

Bei den Frauen wird Österreich durch Martina Kuenz vertreten. Die U23- Vize- Europameisterin gilt nach ihrem Sieg beim Weltcup in Guelph (CAN) als größte österreichische Hoffnungsträgerin. "Bei einer guten Auslosung kann Martina sogar in die Medaillenränge vorstoßen", sagte Frauen- Bundestrainer Benedikt Ernst. ÖRSV- Sportdirektor Jörg Helmdach hält zwei Top- Ten- Platzierungen und eine Top- Fünf- Platzierung für möglich.

8:01 Uhr: +MOTORSPORT+

Tscheche Kopecky bei Deutschland- Rallye in Führung

Der tschechische Skoda- Pilot Jan Kopecky hat am Donnerstag bei der zur WM zählenden Deutschland- Rallye nach der ersten Wertungsprüfung in Saarbrücken die Führung übernommen. Auf Rang zwei folgte der Este Ott Tänak (Ford Fiesta) mit 0,3 Sekunden Rückstand, Weltmeister Sebastien Ogier (Ford) wurde mit 1,9 Sekunden Rückstand Vierter.