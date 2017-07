Hagel, Regen und ein Tornado: Unwetter im Osten

Schon am frühen Nachmittag war besonders der Bezirk Baden in Niederösterreich vom aufziehenden Unwetter betroffen gewesen. Sintflutartig gingen die Regenmassen über dem Gebiet nieder und bescherten den Feuerwehren jede Menge Arbeit.

Foto: APA/ILKA MACKINGER

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Für ungläubige, aber auch teils entsetzte Blicke sorgte dann allerdings auch noch ein sich zusammenbrauender Tornado bei Schwechat, der sich langsam in Richtung Flughafen fortbewegte. Kurz bevor er das Areal erreichte, löste er sich allerdings wieder auf. Gröbere Schäden dürften ausgeblieben sein.

Nur wenig später hatte die Gewitterzelle agegen 16 Uhr auch die Wiener Stadtgrenze erreicht. Auch hier verfinsterte sich binnen Minuten der Himmel, ehe heftige Regenfälle einsetzten und sich über der gesamten Bundeshauptstadt ausbreiteten. Vielerorts gab es auch heftige Hagelschauer, die Szenen wurden vielfach dokumentiert und im Netz geteilt.

Das Telefon stand bei der Wiener Berufsfeuerwehr daraufhin nicht mehr still: An die 100 Einsätze galt es abzuarbeiten, wie es hieß. Überflutete Fahrbahnen, Wasser, das durch Decken in Gebäude drang und Wassereinbrüche hielten die Einsatzkräfte auf Trab, berichtete Feuerwehrsprecher Lukas Schauer. Angaben über Schäden gibt es bislang nicht, auch, weil noch einige Einsätze im Laufen sind.

Noch bis zum Abend und bis in die Nacht hinein kann es immer wieder zu Gewittern und Regenfällen kommen, so die ZAMG. Der Regenschirm bleibt also auch weiterhin ein guter Begleiter.