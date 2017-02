Haftentschädigung kassiert, jetzt Attentat verübt!

2004 wurde der gebürtige Brite aus dem Lager auf Kuba entlassen, nachdem sich die damalige Labour- Regierung unter Tony Blair massiv für ihn eingesetzt hatte. Dort war er seit 2002 eingesessen, nachdem ihn US- Truppen im Jahr 2001 als Taliban- Sympathisanten in Pakistan verhaftet hatten. Nach seiner Rückkehr nach Großbritannien erreichte er sogar, dass ihm der britische Staat knapp über eine Million Euro für seine Zeit in der Haft als Entschädigung zahlte.

Foto: Daily Mirror

2014 nach Syrien gereist - nun Selbstmordanschlag im Irak

Nachdem er sich zuvor offenbar unauffällig verhalten hatte, reiste er 2014 über die Türkei nach Syrien ein und schloss sich unter seinem Kriegsnamen Abu- Zakariya al- Britani der Terrormiliz des Islamischen Staats an, wie der britische "Telegraph" berichtet. Ob Teile der mit britischem Steuergeld gezahlten Entschädigung auch an den IS geflossen sind, ist allerdings noch nicht geklärt. Seine Ehefrau reiste Jamal al- Harith sogar mit den gemeinsamen fünf Kindern nach, um ihn von einer Rückkehr in die Heimatstadt Manchester zu überzeugen. Doch vergeblich.

Um das irakische Mossul tobt derzeit ein erbitterter Kampf. Foto: EPA

Diese Woche schließlich führte der 50- Jährige einen Selbstmordanschlag auf irakische Truppen aus, die gerade in die Schlacht um das vom IS noch immer teilweise besetzte Mossul zogen. Mit einem mit Sprengstoff geladenen Fahrzeug jagte er sich nahe einer Kommandozentrale selbst in die Luft.