Häupl: "Wahlergebnis muss Konsequenzen haben!"

Die Wirtschaftskammer- Bosse an seiner Seite haben sich geändert, die Wasserfarbe und das Wetter auch - die Eröffnung der Saison an der Alten Donau hat für Bürgermeister Michael Häupl Tradition. Hier hat er im Mai immer das Ruder fest in der Hand - in seiner Partei momentan zu 77,4 Prozent.

Michael Häupl (li.) und der Wiener Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Konsequenzen parteiintern besprechen

"Die SPÖ ist nicht zerstritten", sagte Häupl am Dienstag. "Inhaltlich bin ich mit dem Parteitag sehr zufrieden, mit den Personalentscheidungen weniger." Der 1. Mai dafür, so seine Bilanz, war "großartig".

Trotz allem kündigte er (wieder einmal) "Konsequenzen" an. Personeller Natur? Antwort: "Das sehe ich zur Stunde nicht, nein." Bei einer Tagung des Parteivorstandes kommende oder nächste Woche werde man diese Konsequenzen parteiintern besprechen.

Ludwig von "Ungeduld gezeichnet"

In Richtung Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, der Bürgermeister werden und eines Tages auch die Saison an der Alten Donau eröffnen will, sagte er: "Einzelne sind offensichtlich von einer gewissen Ungeduld gekennzeichnet, in Funktionen zu kommen."

Muss sich Kanzler Christian Kern im Hinblick auf die nächste Wahl Sorgen machen? Häupl: "Von Wien her nicht!"

Michael Pommer, Kronen Zeitung