Häupl nervt die Frage: "Wer folgt dem Alten nach?"

Im Gespräch mit der "Presse" betonte Häupl auf die Frage, wer sein Nachfolger sein werde: "Ich bin nicht der Erbhofbauer." Er würde diese Entscheidung nicht treffen, sondern die Delegierten beim Landesparteitag. "Und sollte es dann zwei Kandidaten geben, ist es kein Unglück."

Auspfeifen von Faymann war "unfassbarer Skandal"

Weniger besonnen zeigt sich Häupl im Interview beim Thema "Interne Probleme der SPÖ". So sei das Auspfeifen des damaligen Bundeskanzlers Werner Faymann am 1. Mai ein "unfassbarer Skandal" gewesen. Dass die SPÖ nun Faymanns Nachfolger, Christian Kern, in vielen Dingen mehr durchgehen lasse, verneint der Stadtchef zumindest nicht: "Die Situation ist heute einfach anders."

Häupl und Faymann beim Maiaufmarsch Foto: APA/Hans Punz

Anders ist die Situation mittlerweile auch für die Bundeshauptstadt. Nachdem der Rechnungshof Wien wegen Kontrollmängeln bei der Mindestsicherung gerügt hat, geriet der Ruf als "angeblich bestverwaltete Stadt" ins Wanken. "Der Bericht war auch der Grund, warum ich dem Wunsch der Abteilungsleiterin nachgekommen bin, und sie des Amtes enthoben und versetzt habe", so Häupl im Interview mit der "Presse".

"Den Großteil decken wir selbst auf"

Nun würde ein Taskforce die Gegebenheiten untersuchen. "Den Ruf der bestverwalteten Stadt sehe ich nicht angepatzt. Natürlich gibt es in einer großen Stadt Fehlleistungen. Den Großteil decken wir aber selbst auf", ist sich Häupl sicher, seine Arbeit gewissenhaft zu erledigen.

Und so sieht der Stadtchef auch beim viel diskutierten Fremdenrecht, das am Dienstag mit einem verschärften Paket im Ministerrat beschlossen wurde , ein klare Verteilung der Zuständigkeiten. "Wir in Wien erledigen unseren Job, also die Versorgung der uns zugeteilten Flüchtlinge." Dass abgewiesene Asylwerber nun künftig keine Grundversorgung mehr erhalten sollen, sieht Häupl aber kritisch. So teile er jene Befürchtung des Flüchtlingskoordinators Peter Hacker, dass obdachlose Illegale zunehmend in die Kriminalität abdriften könnten.

Häupl sieht den Handlungsbedarf daher klar bei Innenminister Wolfgang Sobotka: "Allein zuständig für Abschiebungen ist das Innenministerium in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium. Es wäre fein, würde man auch in den zuständigen Ministerien nach diesen Zuständigkeiten handeln."

Foto: LPD STMK/Jürgen Makowecz, APA/HANS KLAUS TECHT