Häupl kündigt an: "Ich muss meinen Plan anpassen"

"Ich habe einen Plan. Und er ist gut!" - Häupl wurde in den letzten Monaten niemüde das zu wiederholen. Doch die Streichorgie lastet sichtlich über der Regierungsspitze. "In der ganzen Partei reden jetzt alle nur noch über Personalfragen. Wir haben 150 Beschlüsse am Parteitag getroffen. Es bedrückt mich zutiefst, dass über die Inhalte keiner spricht", erzählte er am Rande des Maiaufmarsches im "Krone"- Gespräch.

SPÖ- Landesparteitag im Video: Häupl erhält nur 77,4%

Häupl: "Rechne mit sehr harten Wahlauseinandersetzungen"

"Mein bisheriger Plan war schon gut. Aber ich muss ihn jetzt anpassen", gesteht Häupl. In typischer Manier lässt er freilich offen, wie er die zerstrittenen Parteilager aus dem Debakel retten will. Seine Rücktrittsankündigung und die abermaligen Aufrufe Heinz- Christian Strache zu verhindern, konnten die Genossen jedenfalls nicht einen. Häupl rechnet mit "sehr harten Wahlauseinandersetzungen" , die auf die Sozialdemokraten zukommen. Dafür werden die Wiener Roten in jedem Fall einen besseren Plan brauchen.

Maida Dedagic, Kronen Zeitung