Händchen halten mit dem Papst: Komiker narrt Trump

Seine Reise in den Nahen Osten und der Besuch beim Papst am Rückweg in die USA haben US- Präsident Donald Trump Spott und Häme in der Heimat beschert. Der Talkmaster und Komiker Jimmy Kimmel hat in einem Satire- Video die größten PR- Ausrutscher der Reise aufgegriffen: Trumps missglückten Versuch, mit seiner Frau Händchen zu halten, und den missmutigen Blick des Pontifex beim gemeinsamen Gruppenfoto.