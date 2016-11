Häftling prügelt drei Gefängniswärter ins Spital

Der 23- Jährige hatte bereits in seiner Zelle zu toben begonnen, wie heute.at berichtete. Einer der Wärter öffnete die Tür, wurde sofort angegriffen und zu Boden geschlagen. Ein weiterer Beamter eilte herbei, doch auch er landete am Steinboden. Erst ein dritter Wärter konnte mit Reizgas den Syrer zurückdrängen, sodass er schließlich überwältigt werden konnte.

Die traurige Bilanz: Alle drei Justizwachebeamten wurden verletzt ins AKH eingeliefert. Einer von ihnen erlitt bei der Attacke Rücken- und Nackenverletzungen.

Brandstiftung in Haftraum

Am 16. Oktober war es ebenfalls in der Justizanstalt Josefstadt zu einem regelrechten Aufstand gekommen, als ein Algerier einen Haftraum in Brand gesteckt hatte. Die gesamte Abteilung musste evakuiert werden. Insgesamt 14 Personen wurden verletzt, eine von ihnen schwer. "Wir müssen unsere Beamten besser schützen", stellte daraufhin Justizminister Wolfgang Brandstetter fest.

Foto: APA/HANS KLAUS TECHT