Hackerangriffe: Obama kündigt Sanktionen an

Der Ankündigung lässt US- Präsident Barack Obama nun offenbar Taten folgen. Medienberichten zufolge bereitet die Regierung in Washington derzeit Sanktionen gegen Moskau als Reaktion auf mutmaßliche Hackerangriffe während des Präsidentschaftswahlkampfs vor. Die US- Regierung könnte noch in dieser Woche entsprechende Maßnahmen verkünden, meldete am Mittwoch die "Washington Post" unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach sind unter anderem Wirtschaftssanktionen und diplomatische Schritte vorgesehen.