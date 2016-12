Habsburg fährt 2017 Formel- 3- EM und in Neuseeland

Ferdinand Habsburg, der Urenkel von Kaiser Karl I, setzt seine Motorsport- Karriere 2017 in der Formel 3 fort. Vor dem Auftakt dieser EM- Rennserie im April bestreitet Habsburg ab 13. Jänner neuerlich in Neuseeland Läufe der Toyota Racing Series. Bei seinem Aufstieg in die Formel 3, in der früher auch Max Verstappen fuhr, sitzt der 19- Jährige in einem Boliden des Teams Carlin Racing.