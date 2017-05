Habesohn schafft Überraschung ++ Liu in 3. Runde

Liu Jia steht bei den Tischtennis- Weltmeisterschaften in Düsseldorf in der dritten Einzel- Runde. Die Nummer zwölf des Turniers gewann am Mittwoch zunächst gegen die Inderin Mouma Das mit 4:1 und dann gegen die Rumänin Bernadette Szocs ebenfalls mit 4:1. Nun wartet am Donnerstag die Rumänin Daniela Dodean- Monteiro.