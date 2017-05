"Haben nie in Innenpolitik anderer eingegriffen"

"Wir beobachten seit vielen Jahren Versuche der Einmischung in die innenpolitischen Prozesse Russlands." Zu den Vorwürfen aus den USA, die Präsidentschaftswahl im vergangenen Herbst beeinflusst zu haben, gebe es keine Beweise. "Das ist lediglich ein Gerücht, das im innenpolitischen Kampf in den USA genutzt wird", sagte Putin.

Merkel hat keine Angst vor russischer Einflussnahme in Wahlkampf

Merkel erklärte sie habe keine Angst, dass Russland den Wahlkampf in Deutschland beeinflussen könnte. Sie gehöre "nicht zu den ängstlichen Menschen" und gehe "selbstbewusst davon aus, dass wir unter uns Deutschen den Wahlkampf unbeschadet machen können", sagte Merkel.

Merkel und Putin führten intensive Gespräche über den Ukraine-Konflikt und den Syrien-Krieg. Foto: AP

Putin und Merkel auf dem Weg zur Pressekonferenz Foto: AP

Wenn es "grobe Fehlinformationen" gebe, werde man "natürlich entschieden vorgehen", sagte die Kanzlerin. Sie verwies auf den sogenannten Fall Lisa, die angebliche Vergewaltigung eines russisch- deutschen Mädchens, und eine Desinformationskampagne, die auf deutsche Bundeswehrsoldaten in Litauen gezielt hatte. Die sogenannte hybride Kriegsführung, die verschiedene Strategien und Mittel kombiniere, spiele in der russischen Militärdoktrin "durchaus" eine Rolle, sagte Merkel. Das Thema Cyberkriminalität sei heute "eine internationale Herausforderung".

Merkel und Putin halten an Friedensprozess für Ostukraine fest

Vor der gemeinsamen Pressekonferenz hatten der russische Präsident und die deutsche Regierungschefin ausführliche Gespräche über den Ukraine- Konflikt und den Syrien- Krieg geführt. Die beiden warben für eine Stärkung des Friedensprozesses und eine enge Zusammenarbeit. "Es fehlt an der Umsetzung und nicht an Abkommen", so Merkel. Auch der Kremlchef betonte, die Ukraine- Gespräche mit Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine seien alternativlos. Merkel und Putin bezeichneten Deutschland und Russland als wichtige Partner.

Prorussische Separatisten in Donezk Foto: APA/AFP/ALEKSEY FILIPPOV

Differenzen offenbarten sich zwischen Merkel und Putin in der Frage, wer für die jüngste Eskalation in der Ostukraine verantwortlich sei. Der russische Präsident machte die prowestliche Führung in Kiew verantwortlich, mit einer großen Wirtschaftsblockade die Spannungen in der Ostukraine zu schüren. Merkel wiederum betonte, dass Moskau mehr Druck auf die pro- russischen Rebellen ausüben müsste, damit es Fortschritte gibt. Einigkeit herrschte darüber, dass einzig und allein ein Waffenstillstand der Schlüssel zum Erfolg bei Verhandlungen sei.

Putin: Syrien- Konflikt kann ohne die USA nicht gelöst werden

Zu Syrien betonte Merkel, es müsse alles für einen Waffenstillstand getan werden. Am Konzept sogenannter Sicherheitszonen sollte deshalb weiter gearbeitet werden. Putin betonte, der Syrien- Konflikt könne nicht ohne die USA gelöst werden.

Ein syrischer Rebell vor einem Graffiti, das die Landesflagge zeigt Foto: AFP

Für die Kanzlerin diente der Besuch auch der Vorbereitung des G20- Gipfels wichtiger Industrie- und Schwellenländer, der Anfang Juli in Hamburg stattfindet. Darüber wolle er mit Merkel nach der Pressekonferenz im Detail sprechen, sagte Putin.