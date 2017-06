"Habe keine schlechten Tage, bin ja keine Frau"

Auch der Zusatz: "Ich will damit niemanden beleidigen. Aber das ist einfach die Natur der Dinge", wirkt nach diesem chauvinistischen Kommentar nicht unbedingt beschwichtigend. In gewohnter Manier setzt Putin in der TV- Show alles daran, um männlich und stark zu wirken. Er ließ schon in der Vergangenheit keine Gelegenheit aus, sich als Abenteurer zu inszenieren und zeigte sich bei maskulinen Hobbys wie beim Oben- ohne- angeln oder Harley- Fahren .

Putin beim Angeln (2013) Foto: AFP

Putin hoch zu Ross (2009) Foto: AFP

Foto: AFP

Auch in "The Putin Interview" lässt Putin keine Gelegenheit aus, sich als harter Mann darzustellen. Man sieht ihn beim Eishockey- Spielen und er zeigt seine Muskeln auf der Streckbank - er soll eigenen Angaben zufolge jeden Tag Gewichte heben und schwimmen gehen.

Der mächtigste Mann Russlands ganz privat

Für die Dokumentation hat der Oscar- Preisträger Oliver Stone, der sich ein Dutzend Mal mit Putin getroffen und gesprochen, der mächtigsten Mann Russlands wird dabei nicht nur in prunkvollen Räumlichkeiten, sondern auch sehr privat beim Autofahren, Spazierengehen oder beim Füttern des Pferdes seines Nachbarns gefilmt.

Die Produzenten versprechen "das detailreichste Portrait von Putin, das jemals ein westlicher Interviewer zuvor bekommen hat". Es werden auch Themen, die beim russischen Präsidenten eher unbeliebt sind - wie Kommunismus, Kindheit, Homosexualität und seine Beziehungen zu US- Präsidenten - angesprochen. Die vierteilige Dokumentation wird am 17. Juni am Bezahl- Fernsehsender Sky ausgestrahlt.

Immer Ärger mit Putin

Es ist nicht das erste Mal, dass Putin in merkwürdigen Kommentaren seine gewöhnungsbedürftige Sicht auf Frauen zeigt. Erst Anfang des Jahres verlautbarte er, dass russische Prostituierte "die besten der Welt" sind. Zum Kopfschütteln sorgte jüngst auch seine Erklärung, dass der Klimawandel nicht von Menschen gemacht und auch nicht zu stoppen sei.

Putin kann auch sensible Seite zeigen

Dabei kann Putin auch ganz anders: Im Mai diesen Jahres präsentierte er seine sanfte und charmante Seite, als er am Rande des "Seidenstraßen"- Forums in Peking eine musikalische Einlage am Klavier zum Besten gab.