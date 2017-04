Gut zu hören muss (wieder) gelernt sein

Eine Brille setzt man auf - und man sieht wieder besser. Die Ohren sind hingegen zehn Mal komplexer aufgebaut als das menschliche Auge. Der Mensch hört lange, bevor er sehen, riechen, tasten und schmecken kann. Schon im vierten Schwangerschaftsmonat kann ein Baby Geräusche wahrnehmen. Das Gehör ist damit das erste Sinnesorgan des Menschen - und außerdem 24 Stunden pro Tag im Dauerbetrieb. Vorsorge ist umso wichtiger, denn eine Hörminderung hat nicht nur körperliche, sondern auch soziale Folgen. "Nur mit einem regelmäßigen Hörtest kann man eine Hörminderung so früh wie möglich erkennen und rechtzeitig mit Hörgeräten versorgen", sagt Alexander Nahler, HNO- Facharzt in Schwechat.

So einzigartig jedes Ohr ist, so individuell müssen Hörgeräte auch angepasst werden. Dabei ist besonderes Feingefühl gefragt - genauso wie Geduld. Denn jeder Mensch hört anders. "Nachdem Sprache und Geräusche über Jahre nicht oder nur vermindert wahrgenommen wurden, muss das Gehirn erst wieder lernen, diese Eindrücke richtig zu verarbeiten und als normal empfinden zu können. Dieser Prozess dauert ungefähr sechs Monate", sagt Nahler.

Der Hörgeräteakustiker wird dabei zum treuen Begleiter. "Gerade in der Eingewöhnungsphase sind eine einfühlsame Betreuung und eine kompetente Beratung von besonderer Bedeutung", sagt Hörgeräteakustik- Meister Edmund Lehner von Neuroth. Der Weg zu besserem Hören kann dabei in drei Phasen eingeteilt werden - von der Hörgeräte- Anpassung bis zum natürlichen Höreindruck:

Phase 1: Das richtige Hörgerät

In einem ausführlichen Beratungsgespräch mit dem Hörgeräteakustiker wird zuerst genau analysiert, in welchen Situationen der Betroffene wieder besser hören möchte. Gemeinsam werden die passenden Hörgeräte ausgewählt und so individuell angepasst, dass sie in verschiedensten Alltagssituationen optimal zu tragen sind.

"Nach der umfassenden Beratung folgt das Probetragen: Jeder kann mehrere Hörgeräte- Modelle mindestens 14 Tage lang kostenlos testen", sagt Neuroth- Experte Lehner. Im Zuge dieser Phase - auch "apparative Phase" genannt - prasseln viele neue oder bereits verlernte Höreindrücke auf den Betroffenen ein. Es geht nun darum, sich den Unterschied bewusst zu machen, wie man ohne und mit Hörgeräten hört.

Das ganzheitliche 3-Phasen-Modell der Hörgeräte-Anpassung von Neuroth Foto: Neuroth

Phase 2: Das erste Erfolgserlebnis

In der sogenannten "psychoakustischen Phase" wartet die größte Herausforderung auf den Hörgeräte- Träger. Klänge und Geräusche, die zuvor noch in die Kategorie "neu" gefallen sind, erkennt der Träger jetzt wieder und kann sie richtig zuordnen. In dieser Zeit ist es besonders wichtig, die Hörgeräte so oft wie möglich zu tragen. Denn so wie man beim Sport seine Muskeln trainiert, muss auch das Gehirn mit der neuen Situation vertraut gemacht werden.

Durch die intensive Reizung mit akustischen Signalen kommt es nach und nach zu einer Konditionierung der auditorischen Zentren im Hirn. "Je öfter ein Hörgerät getragen wird, desto schneller schreitet der Gewöhnungsprozess voran", sagt HNO- Facharzt Nahler.

Phase 3: Der natürliche Höreindruck

In der dritten Phase - der "konsolidierenden Phase" - wird es ernst: Es geht um das Verstehen von Sprache - dem eigentlichen Ziel jeder Hörgeräte- Versorgung. Auch hier ist laufendes Training wichtig. Zum Beispiel durch Gespräche mit Vertrauten, um das Sprachverstehen zu verbessern. Dadurch normalisiert sich das Hörempfinden und der Höreindruck mit Hörgeräten wird natürlich.

Nach 24 Wochen wird das Leben mit Hörgeräten immer leichter. "Wenn jemand sagt: 'Meine Hörgeräte sind meine Ohren', dann haben wir die Mission gemeinsam erfüllt", sagt Edmund Lehner von Neuroth, der betont: "Aber auch danach ist eine einfühlsame Betreuung von besonderer Bedeutung. Denn nur durch den laufenden Kontakt mit einem Akustiker und ein regelmäßiges Hörgeräte- Service ist die volle Hörleistung auf Dauer gewährleistet."