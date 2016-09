Gut Aiderbichl: Pfleger wollte Aufhauser erpressen

Die Erpressungsversuche gingen per SMS und Brief ein. Darin forderte Rado S. (Name geändert) Geld von dessen früheren Arbeitgeber. Die Schreiben waren mit abenteuerlichen Sexvorwürfen und privaten Aufnahmen von Michael Aufhauser gespickt.

Nach einem Riss der Aorta und einer Serie von Schlaganfällen ist der für Tierrechte unermüdlich kämpfende Gründer von Gut Aiderbichl in Salzburg halbseitig gelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen.

Stiftung schaltete Anwalt ein

Die Stiftung trat die Flucht nach vorne an, veröffentlichte den Erpressungsversuch und schaltete einen Anwalt ein. Dieser informierte die Staatsanwaltschaft, die nun offiziell gegen den Pfleger ermittelt. "Wir freuen uns über diesen Schritt und sind sehr erleichtert", so Dieter Ehrengruber, der seit der Erkrankung Aufhausers die Geschäfte des Gnadenhofs übernommen hat.