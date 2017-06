Gummischlange löste Polizeieinsatz in Graz aus

Was für ein Schreck am Sonntag für die Anrainer der Wilhelm- Rösche- Gasse in Graz: Auf der Stoßstange eines Campingautos lag eine vermeintlich exotische Schlange! Die Polizei wurde gerufen, Kontakt zu Reptilienexperte Werner Stangl aufgenommen. Der entlarvte das Tier schlussendlich als "Made in Hongkong"!