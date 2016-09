Gündogan feiert Comeback im DFB- Team

Mit vier Rückkehrern geht die deutsche Nationalmannschaft in die nächsten beiden Qualifikationsspiele für die WM 2018. Bundestrainer Joachim Löw nominierte nach längeren Pausen Ilkay Gündogan, Mario Gomez, Jerome Boateng und Sebastian Rudy für die Partien am 8. Oktober in Hamburg gegen Tschechien und drei Tage später in Hannover gegen Nordirland.