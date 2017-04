Gülle schwappt in Cabrio - und über seine Insassen

Der Bauer wollte die Gülle eigentlich aufs Feld bringen. Als er mit dem Traktor einem am Straßenrand geparkten Auto auswich, kam die Gülle "in heftige Bewegung", wie die bayrische Polizei meldete, und schwappte über - ausgerechnet in das entgegenkommende Cabrio. Dessen Lenker sowie die Tochter bekamen die übelriechende Ladung ab.

Laut Polizeisprecher waren die beiden nicht nur erschrocken, sondern vor allem "gebräunt und brauchten eine Dusche". Bei dem Cabrio handelt es sich laut Medienberichten um ein älteres Modell, der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Der Wirt habe die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert, hieß es seitens der Polizei. Der Deckel sei nicht richtig verschlossen gewesen. Der unappetitliche Vorfall wird nun wohl ein Fall für die Haftpflichtversicherung.