Gruselige Gespinste: Raupenattacke auf Bäume

Wenn man dieser Tage in Wien spazieren geht, bekommt man die silbrig glänzenden, kahlgefressenen Bäume und Sträucher mit ein bisschen Glück zu sehen. Eine Anrainerin aus Wien- Favoriten ist beeindruckt von dem schleierartigen Baumbefall: "Irgendwie unheimlich, doch gleichzeitig faszinierend. So etwas habe ich in meinen knapp 60 Lebensjahren noch nie gesehen!"

Betrachtet man das Netz genauer, so kriechen unter der dicken pelzigen Schicht unzählige Raupen hervor. "Für die Gespinstmotten ist es typisch, dass sie ein Netz spinnen, welches als Schutz vor ihren natürlichen Feinden dient. Unter dem Gespinst entwickeln sich die Raupen und fressen den Strauch kahl", sagt Gärtnermeister Christian Kittenberger von der Gartenbauschule Langenlois zu krone.at.

Foto: "Krone"-Leserreporter Claudia Kolarsky

Eine Generation pro Jahr

Vor einer Invasion müsse man sich aber keine Sorgen machen, denn "es gibt nur eine Generation pro Jahr", und schon bald werden die Netze samt der Raupen wieder von den Sträuchern und Bäumen verschwinden. "Kurz vor der Verpuppung, im Zeitraum Anfang bis Mitte Juni, stellen sich die Fräßigkeiten der Raupe ein. Der geschlüpfte Schmetterling legt im Spätsommer dann wieder die Eier im Strauch ab, die dort überwintern", so Kittenberger.

Kein langfristiger Schaden für Pflanzen

Laut dem Gärtnermeister solle man jedenfalls nicht gegen die Raupen vorgehen, da sie als Nahrungsquelle für Vögel und andere Tiere dienen. Auch würden die Bäume und Sträucher vom Befall der Raupen keine längerfristigen Schäden davontragen: "Die Sträucher treiben wieder neu aus." Wer sich dennoch von der Gespinstmotte gestört fühlt, könne in den Monaten März oder April vorbeugend eine Austriebsspritzung auf Ölbasis vornehmen, um das Eigelege zu ersticken.

Jana Pasching, krone.at