Gruppenvergewaltigung: Acht Iraker verurteilt!

Bis auf einen 31- Jährigen, der vor Gericht ein Geständnis ablegte und sich reuig zeigte , wollten die übrigen Angeklagten nichts von Vergewaltigung wissen. Während einige generell bestritten, mit der Frau Geschlechtsverkehr gehabt zu haben, erklärten andere, es sei im beiderseitigem Einverständnis zu Sex gekommen bzw. alles von der 28- Jährigen ausgegangen.

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Einer der Beschuldigten soll nach der Tat auch noch mehrere Selfies von sich und seinem Opfer angefertigt haben, ehe er die geschockte 28- Jährige an einer Haltestelle ihrem Schicksal überließ.

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Richterin fand kaum Milderungsgründe

In ihrer kurz gehaltenen Urteilsbegründung fand Richterin Petra Poschalko nur wenige Milderungsgründe: bei allen den bisherigen ordentlichen Lebenswandel, doch nur zwei Angeklagte hätten zur Wahrheitsfindung beigetragen und nur einer ein volles Geständnis abgelegt. Ein 22- Jähriger bekam mit neun Jahren die geringste Strafe. Jener, der als Einziger ein reumütiges Geständnis abgelegt hatte, muss ein Jahr länger hinter Gitter, er ist 27 Jahre alt.

Die nach der Verkündung der Urteile sichtlich geschockten Männer meldeten sofort Nichtigkeit und Berufung an. Auch der Freispruch für den ältesten Beschuldigten ist nicht rechtskräftig, da die Staatsanwältin keine Erklärung abgab.

Bei Vergewaltigung ist eine Höchststrafe von 15 Jahren möglich, wenn die Tat eine schwere Körperverletzung zur Folge hat oder das Opfer längere Zeit hindurch in einen qualvollen Zustand versetzt oder in besonderer Weise erniedrigt wird. All diese Umstände sah das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Poschalko als gegeben an.

28- Jährige schwer traumatisiert

Das Opfer musste ein halbes Jahr nach dem dramatischen Vorfall in stationäre Behandlung in eine psychiatrische Klinik aufgenommen werden, da sich bei ihm eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hatte. Die Frau leidet an Schlafstörungen, depressiven Verstimmungen, Schuld- und Schamgefühlen. Ein von der Justiz eingeholtes Gutachten ergab, dass diese Folgen einer schweren Körperverletzung gleichzusetzen sind.