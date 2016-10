Grüner Kampf gegen den deutschen Geheimdienst

Österreichs Grüne wollen mithelfen, die neuen gesetzlichen Vorgaben für den deutschen Bundesnachrichtendienst (BND) zu Fall zu bringen. Das jüngst vom Deutschen Bundestag gebilligte Gesetz sei ein Freibrief zum Ausspionieren anderer EU- Staaten und zur Datenweitergabe an den US- Geheimdienst NSA, so Grünen- Sicherheitssprecher Peter Pilz am Freitag.