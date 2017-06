"Grüne vertreten oft nicht Interessen der Bürger"

Laut Pilz hätten sich die Grünen immer mehr abgekapselt. "Es hat eine Entwicklung gegeben, wo viele verlernt haben, Dinge selbstkritisch zu beobachten. Wir haben gemeinsam viel erreicht und große Erfolge zustande gebracht. Aber es gab einige, die der Auffassung waren, dass man nichts mehr Neues probieren und kein Risiko mehr eingehen soll", sagte Pilz im Gespräch mit Interviewerin Conny Bischofberger im "Krone"- Newsroom.

Conny Bischofberger im krone.at-Talk mit Peter Pilz Foto: krone.at

Viele innerhalb der Partei hätten ihn als "Unbequemen" bezeichnet, der die Ruhe innerhalb der Partei störe. "Es gibt leider einige Politikfelder, in denen sich die Partei bis heute weigert, die Interessen der Menschen zu vertreten."

"Politischer Islam will unsere offene Gesellschaft zerstören"

Dazu gehört laut Pilz neben einer ordentlichen Sicherheitspolitik auch die Bekämpfung des politischen Islam in Österreich. "Wenn es dem politischen Islam gelingt, Brückenköpfe zu bilden, dann wird eine freie Gesellschaft in ihren Fundamenten angegriffen. Ziel des politischen Islam ist die Zerstörung unserer offenen Gesellschaft und die Isolierung der Eingewanderten. Dann heißt es womöglich einmal nicht mehr 'unsere Türken', sondern dann sind es 'Erdogans Türken', die gegen uns aufgehetzt werden."

"Habe den Willen der Partei, Wahlen zu gewinnen, vermisst"

Dass er den angestrebten vierten Listenplatz beim außerordentlichen Bundeskongress am vergangenen Sonntag gegen Jungpolitiker Julian Schmid verloren hat, habe Pilz sehr überrascht. Er habe auf ein starkes Mandat als Signal für den Eurofighter- U-Ausschuss gegen den Rüstungsriesen EADS gehofft. "Was in den Köpfen einiger Mandatare vorgegangen ist, verstehe ich bis heute nicht. Früher hatte die Partei den unbedingten Willen, Wahlen zu gewinnen. Diesen Willen habe ich vermisst." Bei der Kampfabstimmung gegen Schmid habe auch die Konfrontation Jung gegen Alt eine Rolle gespielt. "Ich war immer dagegen, dass man so etwas gegeneinander ausspielt, denn im Zentrum der Bewertung eines Politikers soll immer die Qualität seiner Arbeit stehen."

Pilz kehrte den Grünen und Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek den Rücken. Foto: Uta Rojsek-Wiedergut, APA/BARBARA GINDL, thinkstockphotos.de

"Will den Grünen nicht schaden, sie haben sich selbst geschadet"

In den nächsten drei Wochen wolle er über eine mögliche Kandidatur bei der Nationalratswahl mit einer eigenen Liste entscheiden, so Pilz. Als Racheakt gegen seine Ex- Partei sehe er dies allerdings nicht. "Ich will den Grünen nicht schaden, sie haben sich selbst geschadet und müssen nun dafür die Verantwortung tragen. Ich kann mich nicht mehr um die Grünen kümmern."

"Farbe der neuen Bewegung ist transparent"

Nach seinem Rücktritt aus der Partei hätten ihn Tausende Menschen per E- Mails ermutigt, seinen politischen Weg weiterzugehen. "Für diese Menschen trage ich nun die Verantwortung. Ich will ein Katalysator für politische Hoffnungen sein." Mit Details einer möglichen Kandidatur habe er sich noch nicht beschäftigt, das wolle er nach dem U- Ausschuss tun. Einzig die Farbe seiner neuen Bewegung stehe für ihn schon fest: "Diese wird transparent sein", schmunzelte Pilz.

Peter Pilz Foto: APA/DIE GRÜNEN/INES BACHER