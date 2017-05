Grüne stimmen Antrag auf Neuwahl vorerst nicht zu

Bei der Untersuchung der Causa Eurofighter seien laut Glawischnig einige Fristen einzuhalten, damit man zumindest zum umstrittenen Vergleich zwischen der damaligen Regierung unter Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und dem Unternehmen EADS im Jahr 2007 die Zeugen vorladen kann.

Ende Mai läuft nämlich die zehnjährige Verjährungsfrist ab. Im Falle eines Neuwahlantrags vor der Sommerpause hatte Grünen- Sicherheitssprecher Peter Pilz bereits mit der Veröffentlichung aller brisanten Dokumente gedroht .

Grüne wollen Gesetzesvorhaben im Parlament durchbringen

Warum die Regierung und vor allem das Parlament selbst noch bis Ende Juni arbeitsfähig bleiben müssten, begründete Glawischnig mit jenen Arbeitsprojekten, die vor allem für ihre Partei wichtig sind: Bildungsreform und Ökostrom- Novelle. Beim Schulautonomiepaket würden zwar noch wichtige Verhandlungen geführt, es könnte sich aber laut Glawischnig noch ausgehen, auch dieses Riesenprojekt endlich unter Dach und Fach zu bringen. Die Ökostrom- Novelle sei hingegen "im Wesentlichen fertig ausverhandelt". Mit einem Beschluss der Novelle könnten mit einem Investitionsvolumen von über einer Milliarde Euro Tausende Jobs geschaffen werden, betonte die Bundessprecherin.

Misstrauensantrag gegen "Sprengmeister" Sobotka

Heftige Attacken ritt Glawischnig gegen Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP), den sie als "Sprengmeister" der Koalition und auch als "Saboteur", der Reinhold Mitterlehner abgesägt habe, bezeichnete. Nun werde sich zeigen, wie der neue ÖVP- Chef Kurz mit Sobotka umgeht. Die Grünen werden auf jeden Fall einen Misstrauensantrag gegen den Innenminister einbringen.

"SPÖ, ÖVP und FPÖ werden Macho- Wahlkampf führen"

Angesprochen auf ein mögliches Zerreiben der Grünen in der sich ankündigenden Auseinandersetzung der bisherigen Koalitionsfraktionen und der Freiheitlichen, gab sich Glawischnig gelassen. "Das ist uns ja nichts Neues, dass wir damit konfrontiert sind, dass SPÖ, ÖVP und FPÖ einen Macho- Wahlkampf führen werden", meinte sie. Sie hoffe auf einen respektvollen Wahlkampf. Klar sei: "Die Grünen sind die Einzigen, wo man mit Sicherheit sagen kann, wir machen bei diesem Rechtsruck nicht mit." Sie schloss daher erneut jegliche Zusammenarbeit mit der FPÖ aus.

FPÖ bereits im Wahlkampfmodus

Die Blauen sind bereits in den Wahlkampfmodus gewechselt. Bundesparteiobmann Heinz- Christian Strache ließ in einer Pressekonferenz am Montag kein gutes Haar an der Noch- Koalition und erklärte gleich zum Einstieg: "Das Regierungsdesaster ist perfekt!" Dass die FPÖ bereits Wahlplakate aus der Schublade gezogen hat, obwohl noch nicht einmal ein Antrag auf Neuwahlen eingebracht wurde, erklärte Strache damit, dass man ja "schon lange gehört habe, dass es da brodelt". Dann holte er zum Rundumschlag gegen Bundeskanzler Christian Kern und vor allem Neo- ÖVP- Chef Kurz aus: Dieser habe als Integrationsminister kläglich versagt, weshalb der radikale Islam sowie Parallelgesellschaften gewachsen seien.