Grüne Krise: "Showdown" mit Parteijugend im ORF

Die Grünen waren in den letzten Wochen in eine massive Krise geschlittert: Glawischnig wurde als Obfrau mehrfach öffentlich angezählt, man schmiss die rebellische eigene Jugendorganisation kurzerhand aus der Partei. Dann musste Glawischnig - die 48- Jährige leitet die Grünen seit nunmehr neun Jahren - auch noch wegen eines allergischen Schocks in die Notaufnahme. "Partei im Irrgarten - Nichts mehr im grünen Bereich?", titelt der ORF .

Grünen-Chefin Glawischnig am 29. März im Parlament Foto: EXPA Pictures/EXPA/Michael Gruber

Schadensbegrenzung dringend nötig

Folge waren wilde Spekulationen um etwaige Nachfolger - die meisten wurden, sobald ausgesprochen, auch schon wieder dementiert. Dass das alles eine Partei nicht gerade stärkt, liegt auf der Hand - heute Abend haben die Grünen die Möglichkeit, auf der großen ORF- Bühne Schadensbegrenzung zu betreiben.

Genau das stößt vor allem der FPÖ sauer auf - dort ortet man eine "Therapiesitzung für die Grünen" und einen Missbrauch des ORF als "parteipolitische Bühne".